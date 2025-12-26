Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/12/2025 04:45

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ vào sau ngày cuối tuần. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

 

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không có khó khăn, tương đối dễ dàng. Sự tự tin, quyết tâm cao độ nên bạn đã kịp thời xử lý những rắc rối trước đó, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến cho bản mệnh trong tương lai. Vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông nhờ những khoản hời từ việc đầu tư các dự án lớn, nhỏ khác nhau.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người tuổi này đang còn độc thân có thể tìm thấy được bạn đời hợp ý vào ngày mai. Riêng người đã có chủ đang rất hạnh phúc với người ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì.

 

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau hôm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng?

Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng?

Bài học làm mẹ 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ăn cá khoai “tẩm” formol nguy hiểm như thế nào?

Ăn cá khoai “tẩm” formol nguy hiểm như thế nào?

Tin y tế 1 giờ 52 phút trước
Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội

Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên

Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/12/2025), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/12/2025), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Cuối ngày hôm nay (26/12/2025), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/12/2025), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ