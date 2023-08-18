Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'!

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn video tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai - Polo Huỳnh . Cậu quý tử nhà Mr. Đàm năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai, đáng yêu cùng gương mặt thông minh, lém lỉnh. Mừng tuổi lên 4 của bé, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ tổ chức bữa tiệc hoành tráng với một không gian rộng lớn mà còn bất ngờ đọc thơ do anh viết tặng trên sân khấu cho con nghe.

"Bốn năm qua ta đã quên nhìu thứ

Quên cần tìm tay ấm giữ niềm riêng

Quên phiên say, quên ngày vui, tháng nhớ

Quên đợi chờ, quên cả mớ tình xưa

Có đôi lần lời iu chưa kịp xếp

Vội bỏ về trong tiếng mớ… ba đâu?

Chắc từ nay cho đến mãi về sau

Sẽ như vậy và phải luôn như vậy!

Tại em đó hỡi chàng trai tháng 8

Ta bằng lòng tất cả vì yêu em".

Cậu quý tử nhà Mr. Đàm năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai, đáng yêu cùng gương mặt thông minh, lém lỉnh

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai hình ảnh bé Polo Huỳnh, xác nhận bé là con ruột duy nhất của anh vào tối 2/10/2022, trong liveshow mừng sinh nhật tuổi 51 của anh tại Hà Nội. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng".

Nam ca sĩ cũng cho biết, khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi cha của bé là người nổi tiếng. Tuy nhiên, anh mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh: "Hưng muốn làm một người cha như bao người cha khác. Hưng hay dùng từ "người yêu bé nhỏ" hoặc khi làm thơ mình hay xưng "ta" và "em", nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Nhưng sự thực "người yêu bé nhỏ" đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình".

Không gian buổi tiệc sinh nhật con trai Đàm Vĩnh Hưng được trang trí như một khu vườn cổ tích

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng cho biết kể từ khi có bé Polo Huỳnh cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn thích phát ngôn gây sốc, thể hiện sự ngông cuồng hay làm quá như trước. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Sau khi đi diễn về, anh lập tức về nhà để chơi và chăm sóc con trai.

Kể từ khi công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái chia sẻ thông tin về quý tử trước công chúng. Ngoài bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có 2 con nuôi là Huỳnh Như và bé Tin. Cả hai đều là con của em gái ruột nam ca sĩ.