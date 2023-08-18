Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'!

Hậu trường 18/08/2023 06:17

Kể từ khi công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái chia sẻ thông tin về quý tử trước công chúng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn video tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai - Polo Huỳnh. Cậu quý tử nhà Mr. Đàm năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai, đáng yêu cùng gương mặt thông minh, lém lỉnh. Mừng tuổi lên 4 của bé, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ tổ chức bữa tiệc hoành tráng với một không gian rộng lớn mà còn bất ngờ đọc thơ do anh viết tặng trên sân khấu cho con nghe.  

Đàm Vĩnh Hưng đọc thơ do anh viết tặng trên sân khấu cho con nghe 

Vần thơ ngọt ngào chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về tình yêu thương con cái được Đàm Vĩnh Hưng gửi gắm trong bài thơ khiến hàng ngàn trái tim khán giả dạt dào bao xúc cảm:

"Bốn năm qua ta đã quên nhìu thứ

Quên cần tìm tay ấm giữ niềm riêng

Quên phiên say, quên ngày vui, tháng nhớ

Quên đợi chờ, quên cả mớ tình xưa

Có đôi lần lời iu chưa kịp xếp

Vội bỏ về trong tiếng mớ… ba đâu?

Chắc từ nay cho đến mãi về sau

Sẽ như vậy và phải luôn như vậy!

Tại em đó hỡi chàng trai tháng 8

Ta bằng lòng tất cả vì yêu em".

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 1Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 3
Cậu quý tử nhà Mr. Đàm năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai, đáng yêu cùng gương mặt thông minh, lém lỉnh

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai hình ảnh bé Polo Huỳnh, xác nhận bé là con ruột duy nhất của anh vào tối 2/10/2022, trong liveshow mừng sinh nhật tuổi 51 của anh tại Hà Nội. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". 

Nam ca sĩ cũng cho biết, khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi cha của bé là người nổi tiếng. Tuy nhiên, anh mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh: "Hưng muốn làm một người cha như bao người cha khác. Hưng hay dùng từ "người yêu bé nhỏ" hoặc khi làm thơ mình hay xưng "ta" và "em", nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Nhưng sự thực "người yêu bé nhỏ" đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình". 

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 4Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 5

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ tặng con trai, ngọt ngào rung động triệu trái tim: 'Bốn năm qua ta đã quên nhiều thứ, nhưng bằng lòng tất cả vì yêu em'! - Ảnh 6
Không gian buổi tiệc sinh nhật con trai Đàm Vĩnh Hưng được trang trí như một khu vườn cổ tích 

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng cho biết kể từ khi có bé Polo Huỳnh cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn thích phát ngôn gây sốc, thể hiện sự ngông cuồng hay làm quá như trước. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Sau khi đi diễn về, anh lập tức về nhà để chơi và chăm sóc con trai.

Kể từ khi công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái chia sẻ thông tin về quý tử trước công chúng. Ngoài bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có 2 con nuôi là Huỳnh Như và bé Tin. Cả hai đều là con của em gái ruột nam ca sĩ. 

 

 

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down'

Màn đối đáp cực thông minh của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng 'xỉu up, xỉu down'

Mới đây, khán giả 'lụi tim' trước màn đối đáp cực thông minh, hiểu chuyện của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng con trai Đàm Vĩnh Hưng Polo Huỳnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ