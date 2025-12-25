Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Được cục diện Tam Hội và Chính Ấn phù trợ, tuổi Mão như hổ mọc thêm cánh, tràn đầy năng lượng và quyền uy ngầm. Sự tự tin và khả năng phán đoán nhạy bén đạt đỉnh cao. Đây là ngày để bạn chủ động dẫn dắt, đề xuất các sáng kiến cải tổ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

Tài vận cực thịnh, dễ có của trời cho. Bản mệnh có thể nhận được tin vui bất ngờ về tài chính như trúng thưởng nhỏ, được tặng quà có giá trị, hoặc một khoản hoa hồng lớn từ dự án thành công. Đây cũng là ngày may mắn cho những giao dịch bất động sản hoặc mua bán lớn nếu đã chuẩn bị kỹ.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được dự báo chính là con giáp giàu nhất. Vận tài lộc của Dậu mở ra rất rõ ràng, nguồn thu phong phú, tiền bạc có xu hướng tăng nhanh nhờ công việc chính phát triển, công việc phụ ổn định và nguồn thu thụ động sinh lời vượt chỉ tiêu.

Đặc biệt, những người tuổi Dậu làm việc liên quan đến kinh doanh, tài chính, dịch vụ hoặc nghề tay trái sẽ cảm nhận rõ sự “chạy tiền”. Khách hàng tin tưởng tìm đến, đơn hàng dồn dập, lợi nhuận tăng gấp mấy lần tháng cũ. Dậu lại rất khéo léo trong việc giao tiếp, dẫn tới việc đắt hàng hơn, thu nhập không ngừng gia tăng.

Người làm văn phòng cũng có sự thay đổi lớn. Họ dành được sự tín nhiệm, tỏ rõ năng lực của mình và dễ được thăng chức tăng lương.

Điểm mạnh của Dậu nằm ở sự nhạy bén, gan lì và quyết đoán. Đúng thời khắc đầu năm, chỉ cần một quyết định đúng, tuổi Dậu đã có thể tạo ra bước nhảy tài chính đáng kể, đặt nền móng cho một năm sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!