Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 25/12/2025 22:30

Chồng chị nhiệt tình giúp đỡ cô ấy chuyển nhà, rồi sửa hộ ống nước, bóng đèn hư. Hỏi anh thì anh nói cô ấy độc thân, không chồng, không bạn trai nên mới nhờ vả anh làm những chuyện đó. Là đàn ông, làm sao anh có thể từ chối được.

Chị không bao giờ nghĩ đến việc chồng phản bội mình. Bởi anh là người có học thức, vẻ ngoài đạo mạo, lại hay nói triết lý, rất nhã nhặn và tử tế. Nào ngờ người chồng giám đốc mà chị luôn tự hào lại che giấu bí mật tày trời này. 

Gia cảnh của anh không khá giả. Từ nhỏ anh đã phải vừa làm vừa học để trang trải học phí cũng như đỡ đần cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, anh đi làm vài năm đã leo lên được chức vụ mà nhiều người mơ ước. Vì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh mà chị đã đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai nhắn tin, hẹn hò qua lại rồi cuối cùng đi đến hôn nhân.

 

Anh là người đàn ông tử tế, hiểu tâm lý phụ nữ. Nhất là giai đoạn vợ mang bầu, anh chăm sóc vợ từng chút một. Anh lấy tiền tích cóp được nhiều năm nay đổi căn hộ khác lớn hơn để mẹ con chị có cuộc sống thoải mái. Chị cứ nghĩ bản thân đã vớ được "vàng mười" nào ngờ mọi việc lại không viên mãn như chị nghĩ.

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ở cữ, chị nghe người giúp việc nói có cô hàng xóm nào đó mới chuyển đến. Cô ấy xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Chồng chị nhiệt tình giúp đỡ cô ấy chuyển nhà, rồi sửa hộ ống nước, bóng đèn hư. Hỏi anh thì anh nói cô ấy độc thân, không chồng, không bạn trai nên mới nhờ vả anh làm những chuyện đó. Là đàn ông, làm sao anh có thể từ chối được.

Dạo gần đây, chị cứ cảm thấy bất an. Ngày nào lúc nửa đêm cũng nghe tiếng động lạ ở căn nhà mới bên cạnh. Nghe nói cô gái ấy còn độc thân, tại sao lại có những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tía tai như vậy. Những âm thanh đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị và con nên lần đó chị quyết định nói chuyện tế nhị với cô hàng xóm.

Tuy nhiên, có vẻ cô ta không nghe lọt tai lời nhắc của chị. Đêm đó chị đành sang gõ cửa để nhắc nhở. Đi ngang phòng của chồng, chị cảm thấy ngờ ngợ vì không có anh ở phòng. Từ ngày chị ở cữ, hai vợ chồng ngủ riêng. Linh cảm của chị mách bảo có chuyện gì đó không lành. Lấy hết can đảm, chị sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Không lâu sau, cô hàng xóm quấn chiếc khăn hờ hững đi ra mở cửa, vẻ mặt khó chịu. Chị xin cô ta nhỏ tiếng, cô ta chỉ gật đầu không nói gì. Trước khi cửa đóng, chị loáng thoáng phát hiện đôi dép của chồng ở bên trong. Không nói nhiều, chị đẩy mạnh cửa và thấy anh đang nằm trên giường của cô hàng xóm.

Gặp nhau trong tình cảnh này, chị đờ người. Anh cũng há hốc mồm không nói nên lời. Chị không ngờ lại phát hiện chồng ngoại tình ngay bên cạnh nhà. Chị sốc nặng khi người chồng giám đốc mà chị thường tự hào lại làm trò ghê tởm như thế này sau lưng vợ.

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị dâu tôi đã phát điên lên tìm đến cô ta để dằn mặt. Nhưng cô ta cũng là dạng không vừa, cô ta còn ngang nhiên thách thức chị dâu tôi và còn nói rằng, chị chỉ là công cụ kiếm tiền cho chồng, trong mắt chồng chị hoàn toàn không phải là một người đàn bà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cả 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không phải con ruột, bí mật 30 năm trước hé lộ câu chuyện xúc động

Cả 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không phải con ruột, bí mật 30 năm trước hé lộ câu chuyện xúc động

Tâm sự 50 phút trước
Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Sao quốc tế 51 phút trước
Bỏ mặc vợ trẻ trong đêm tân hôn sau cuộc gọi 17 giây, chú rể lao thẳng đến bệnh viện vì một sự thật kinh hoàng

Bỏ mặc vợ trẻ trong đêm tân hôn sau cuộc gọi 17 giây, chú rể lao thẳng đến bệnh viện vì một sự thật kinh hoàng

Tâm sự 53 phút trước
Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Chồng bỏ nhà theo bồ suốt 1 tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến anh ta 'kinh hồn bạt vía', chạy thẳng về nhà

Chồng bỏ nhà theo bồ suốt 1 tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến anh ta 'kinh hồn bạt vía', chạy thẳng về nhà

Biết vợ say mê 'phi công trẻ', chồng không đánh ghen ầm sĩ mà tung chiêu 'độc' khiến vợ phải sống trong nỗi ám ảnh suốt đời

Biết vợ say mê 'phi công trẻ', chồng không đánh ghen ầm sĩ mà tung chiêu 'độc' khiến vợ phải sống trong nỗi ám ảnh suốt đời