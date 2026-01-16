Chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ, tôi khiến cô vợ đang ngoại tình phải run rẩy thú tội

Ngoại tình 16/01/2026 16:15

Tôi và vợ quen biết nhau từ nhỏ, cấp 3 đã yêu nhau, ra trường thì ổn định việc làm, kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ khi là học sinh, là vợ chồng 8 năm dài, khiến bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ bằng một câu nói, tôi đã phát hiện vợ ngoại tình.

Chúng tôi đã yêu nhau 15 năm, là vợ chồng 8 năm. Sau quãng thời gian dài ở bên nhau như thế, tôi lại gánh chịu nỗi đau bị phản bội. Vợ chồng tôi từ trước đến nay ít khi chạm vào điện thoại của nhau. Một phần là vì tin tưởng, thứ hai là thể hiện sự tôn trọng với nhau. Đến một hôm, tôi chỉ vô tình cầm điện thoại của vợ lên thì thấy tin nhắn Zalo của vợ và đồng nghiệp.

Lúc đó, vợ tôi đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối nên không hề hay biết. Đó là một dòng tin nhắn không có dấu, hiện ra rồi biến mất trên màn hình nên tôi cũng không để ý. Bán tính bán nghi thế nào, đến tối khi vợ ngủ rồi thì tôi mới mở điện thoại ra xem lại thì phát hiện tin nhắn đó đã bị xóa.

Tôi và vợ quen biết nhau từ nhỏ, cấp 3 đã yêu nhau, ra trường thì ổn định việc làm, kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ khi là học sinh, là vợ chồng 8 năm dài, khiến bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Vợ tôi có sức khỏe không tốt, phải nhờ vào thụ tinh nhân tạo mới có thể mang thai. Dù tôi và cha mẹ rất mong em có thai nhưng gia đình bên vợ lại sợ sức khỏe em yếu. Tôi cũng yêu vợ nên dù trong lòng nóng vội nhưng vẫn ở cạnh an ủi, động viên vợ.

Chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ, tôi khiến cô vợ đang ngoại tình phải run rẩy thú tội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi vợ tôi bảo em bị trễ kinh, que thử thai hai vạch. Em vui vẻ nói:

“Thiệt là nhiều niềm vui, mua được nhà, giờ còn có con”.

Không hiểu sao lúc đó tôi nhớ đến tin nhắn tối qua trong điện thoại của vợ, tôi nói:

“Cua được trai nữa. Đừng có mà vớ vẩn, đi làm thì đi làm thôi, cẩn thận không qua mắt được anh đâu!”.

Lúc đó, tôi thấy mặt vợ khựng lại vài giây rồi trở lại bình thường. Sau đó, tôi tìm cách vào xem tin nhắn Zalo trong điện thoại của vợ bằng máy tính bàn. Vợ tôi vừa gửi một tin nhắn cho đồng nghiệp: “Hôm qua em không trả lời tin nhắn nên anh giận à? Em không thấy tin nhắn thật mà”. Ngay sau đó, vì đề phòng, vợ tôi liền xóa đi tin nhắn này.

Khi phát hiện vợ ngoại tình khi cô ấy đang mang thai, tôi rất đau lòng. Tôi đã mong ngóng ngày làm bố này từ lâu, lại chẳng ngờ lại trải qua cảm giác bị phản bội thế này.

Vợ tôi xin lỗi, khai rằng chỉ mới nhắn tin với người đồng nghiệp kia hai tuần nay, chưa hề làm gì. Em còn lấy đứa con trong bụng ra thề. Nhưng tôi làm sao tin được nữa khi họ còn làm việc cùng nhau. Họ không nhắn tin thì có thể gặp nhau, làm gì sau lưng tôi. Còn những tin nhắn vợ tôi xóa đi, có những gì làm sao tôi biết được. Dù vậy, vợ tôi vẫn khẳng định không làm gì có lỗi với tôi, xin tôi cho cô ấy cơ hội.

Tôi rất khổ sở và không biết phải làm sao. Con tôi còn chưa ra đời, tôi cũng không muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi cũng không còn yêu và tin vợ như trước.

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Tột cùng chịu đựng, tôi quyết định ly hôn chồng. Vì nếu một người chồng ngoại tình mù quáng thì cũng không còn sống có trách nhiệm với gia đình. Một người đàn ông như thế chỉ ngày càng khiến mẹ con tôi thống khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 28 phút trước
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Đời sống 41 phút trước
Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Tâm sự 48 phút trước
Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 55 phút trước
Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ lấy được chồng vàng mười, ai ngờ sự thật lộ tẩy qua một tin nhắn mua sắm

Cứ ngỡ lấy được chồng vàng mười, ai ngờ sự thật lộ tẩy qua một tin nhắn mua sắm

Chồng âm thầm 'phân thân' sống với 2 người vợ suốt 7 năm, sự thật bị phanh phui khiến ai cũng kinh hãi

Chồng âm thầm 'phân thân' sống với 2 người vợ suốt 7 năm, sự thật bị phanh phui khiến ai cũng kinh hãi

12 giờ khuya chồng lay dậy thông báo một tin 'trời giáng', tôi uất hận rời nhà ngay trong cơn giông bão

12 giờ khuya chồng lay dậy thông báo một tin 'trời giáng', tôi uất hận rời nhà ngay trong cơn giông bão

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản