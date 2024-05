Phương Oanh tiết lộ tăng 20kg, khoe bụng bầu đôi không một vết rạn ở tháng cuối thai kỳ

Thời gian qua, Phương Oanh thực hiện nhiều bộ ảnh đẹp kỷ niệm hành trình mang thai. Nữ diễn viên thoải mái diện quần áo cắt xẻ, ôm sát để khoe trọn vòng 2 to tròn. Sắc vóc Phương Oanh khiến dân tình xuýt xoa vì mẹ bầu xinh đẹp, tươi tắn.

Bên cạnh đó, Phương Oanh chia sẻ đã tăng 20kg: "Sau 1 hành trình dài bầu bì Oanh nghĩ là Oanh đã “nghiên cứu” ra được lý do và công thức để tránh được kiếp nạn rạn bụng đó. Các mom có muốn tham khảo khum?". Cô cảm thấy may mắn vì mang bầu đôi và đã tăng hơn 20 kg nhưng bụng vẫn chưa có vết rạn nào. Phương Oanh cho biết cô chăm chỉ bôi kem chống rạn từ những tháng đầu thai kỳ, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng để không tăng cân quá nhanh Bên cạnh đó, việc bổ sung collagen, chăm chỉ luyện tập làm cơ thể săn chắc, làn da đàn hồi tốt từ thời son rỗi cũng là một trong những lý do hạn chế rạn da khi bầu bí.

Dù bầu bí nặng nề, nữ diễn viên vẫn nhận lời tham gia series "Vũ trụ VFC ngoại truyện" vì mối quan hệ thân thiết với êkíp. Bên cạnh đó, cô còn duy trì việc làm vlog nấu ăn để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ từ khán giả.

Trong suốt thai kỳ, Phương Oanh thường làm vlog nấu ăn tại gia, được nhiều người quan tâm

Tháng cuối thai kỳ, Phương Oanh thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi hơn nhiều. Theo nữ diễn viên, hai em bé trong bụng phát triển nhanh chóng, đạp liên tục khiến cô không thể ngủ tròn giấc. Nhiều đêm, cô chảy nước mắt vì mệt và đau nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp các con là có thể vượt qua tất cả.

Phương Oanh được Shark Bình cưng chiều hết mực

Phương Oanh công khai thông tin mang thai đôi hồi đầu tháng 11. Sau ba tháng đầu vật vã vì ốm nghén, cô duy trì tập yoga ba buổi mỗi ngày và chế độ ăn uống "vào con chứ không vào mẹ". Nữ diễn viên ăn ít tinh bột, đồ chiên rán, dầu mỡ và tăng cường bổ sung đạm, vitamin từ các loại thịt, rau củ quả. Cô thi thoảng vẫn chiều chuộng bản thân bằng một số món bánh ngọt, trà sữa yêu thích nhưng chỉ ở mức độ vừa phải.