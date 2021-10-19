Nhói lòng Wendy bật khóc nói 'Con nhớ mẹ nhiều', nhắn nhủ mẹ an tâm, nhắc đến các em nuôi làm ai cũng cay cay khóe mắt

Hậu trường 19/10/2021 14:37

Trong buổi livestream diễn ra trưa ngày 19/10, con gái Wendy Phạm của Phi Nhung có lời nhắn gửi với mẹ ở trên Trời gây nhiều xúc động.

Trưa ngày 19/10 giờ Việt Nam, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với 2 người đồng nghiệp thân thiết của mẹ mình là Trizzie Phương Trinh và bà Marie Tô - chủ trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream mang chủ đề "Cảm tạ" trên Youtube.

Khi kết thúc buổi livestream, MC Ngọc Hân hỏi Wendy Phạm có điều gì muốn nhắn gửi đến mẹ trước khi kết thúc buổi trò chuyện hay không? Wendy có đôi lời đầy cảm xúc gửi đến người mẹ quá có ở trên Trời của mình gây xúc động mạnh như sau:

Nhói lòng Wendy bật khóc nói 'Con nhớ mẹ nhiều', nhắn nhủ mẹ an tâm, nhắc đến các em nuôi làm ai cũng cay cay khóe mắt - Ảnh 1Nhói lòng Wendy bật khóc nói 'Con nhớ mẹ nhiều', nhắn nhủ mẹ an tâm, nhắc đến các em nuôi làm ai cũng cay cay khóe mắt - Ảnh 2

Nhói lòng Wendy bật khóc nói 'Con nhớ mẹ nhiều', nhắn nhủ mẹ an tâm, nhắc đến các em nuôi làm ai cũng cay cay khóe mắt - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm bật khóc khi nói lời nhắn gửi đến người mẹ của mình ở trên Trời ca

"Con nhớ mẹ nhiều. Con sẽ tiếp tục cố gắng làm mọi chuyện mà con có thể làm được, tiếp tục công việc từ thiện của mẹ hay ước mơ gì của mẹ. Con sẽ lo cho 2 đứa bé (Con gái Wendy - PV) và mấy dứa em bên Việt Nam. Con sẽ cố gắng và con sẽ không quên mẹ. Con biết mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết. Hồi đó thì hơi khó tại mẹ đi làm nhưng mà bây giờ thì mẹ cứ bay qua bay lại dễ lắm. Nên con biết lúc nào mẹ cũng bên con."

MC Ngọc Hân tiếp lời: "Bây giờ là không cần nhắn tin chi xa. Nói cái là mẹ nghe liền đúng không?". Wendy Phạm cũng gật đầu đáp lại là "Dạ".

Ảnh: Chụp màn hình

Con gái Phi Nhung công khai số tiền phúng điếu, tiết lộ trích 1 nửa để thực hiện điều cao quý này cho người dân Việt Nam

Con gái Phi Nhung công khai số tiền phúng điếu, tiết lộ trích 1 nửa để thực hiện điều cao quý này cho người dân Việt Nam

Theo kế hoạch, gia đình Phi Nhung sẽ sử dụng số tiền mọi người quyên góp để mở lớp Việt ngữ, đồng thời gửi về Việt Nam hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Wendy Phạm bật khóc tâm sự về mẹ Phi Nhung Wendy Phạm

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 57 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36