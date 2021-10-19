Nhói lòng Wendy bật khóc nói 'Con nhớ mẹ nhiều', nhắn nhủ mẹ an tâm, nhắc đến các em nuôi làm ai cũng cay cay khóe mắt

Trong buổi livestream diễn ra trưa ngày 19/10, con gái Wendy Phạm của Phi Nhung có lời nhắn gửi với mẹ ở trên Trời gây nhiều xúc động.

Trưa ngày 19/10 giờ Việt Nam, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với 2 người đồng nghiệp thân thiết của mẹ mình là Trizzie Phương Trinh và bà Marie Tô - chủ trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream mang chủ đề "Cảm tạ" trên Youtube.

Khi kết thúc buổi livestream, MC Ngọc Hân hỏi Wendy Phạm có điều gì muốn nhắn gửi đến mẹ trước khi kết thúc buổi trò chuyện hay không? Wendy có đôi lời đầy cảm xúc gửi đến người mẹ quá có ở trên Trời của mình gây xúc động mạnh như sau:

Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm bật khóc khi nói lời nhắn gửi đến người mẹ của mình ở trên Trời ca

"Con nhớ mẹ nhiều. Con sẽ tiếp tục cố gắng làm mọi chuyện mà con có thể làm được, tiếp tục công việc từ thiện của mẹ hay ước mơ gì của mẹ. Con sẽ lo cho 2 đứa bé (Con gái Wendy - PV) và mấy dứa em bên Việt Nam. Con sẽ cố gắng và con sẽ không quên mẹ. Con biết mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết. Hồi đó thì hơi khó tại mẹ đi làm nhưng mà bây giờ thì mẹ cứ bay qua bay lại dễ lắm. Nên con biết lúc nào mẹ cũng bên con."

MC Ngọc Hân tiếp lời: "Bây giờ là không cần nhắn tin chi xa. Nói cái là mẹ nghe liền đúng không?". Wendy Phạm cũng gật đầu đáp lại là "Dạ".

Ảnh: Chụp màn hình

Con gái Phi Nhung công khai số tiền phúng điếu, tiết lộ trích 1 nửa để thực hiện điều cao quý này cho người dân Việt Nam Theo kế hoạch, gia đình Phi Nhung sẽ sử dụng số tiền mọi người quyên góp để mở lớp Việt ngữ, đồng thời gửi về Việt Nam hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhoi-long-wendy-bat-khoc-noi-con-nho-me-nhieu-nhan-nhu-me-an-tam-nhac-den-cac-em-nuoi-lam-ai-cung-cay-cay-khoe-mat-431879.html