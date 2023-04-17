Loạt mỹ nhân Vbiz khoe bụng bầu khiến chị em phải xuýt xoa vì không một vết rạn

Trước đó ở tháng thứ 7 thai kỳ, Liêu Hà Trinh tiết lộ cô đã tăng 9kg sau khi mang thai. Dẫu vậy nhưng đường nét gương mặt và tổng thể vóc dáng của cô vẫn không có nhiều thay đổi.

Liêu Hà Trinh hiện đang là một trong những mẹ bầu hot nhất Vbiz, cô mang thai con đầu lòng và sắp bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Nữ MC thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cận bụng bầu to vượt mặt của mình. Ngắm nhìn làn da bụng trắng hồng, căng mịn và bóng láng của Liêu Hà Trinh khiến nhiều chị em không khỏi ganh tị.

Hành trình mang thai lần 2 của Phương Trinh Jolie nhận được sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh nhan sắc mẹ bầu, người đẹp cũng khiến dân tình xôn xao bởi những màn lên đồ hở khoe dáng nóng bỏng. Ở tháng thứ 6 thai kỳ, mỹ nhân sinh năm 1988 gây ấn tượng khi tự tin khoe bụng bầu bì không vết rạn.

Người đẹp cũng khiến dân tình xôn xao bởi những màn lên đồ hở khoe dáng nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Sau 7 tháng về chung một nhà với ông xã Lý Bình, Phương Trinh Jolie vui mừng chia sẻ đang mang thai nhóc tỳ thứ hai. Khoảnh khắc Lý Bình không kìm được nước mắt khi cầm trên tay que thử thai khiến nhiều người xúc động. Phương Trinh Jolie chia sẻ để mang thai lần hai, cả hai vợ chồng đã phải trải qua một hành trình tương đối khó khăn và phải nhờ tới sự can thiệp của y khoa.

Bụng to vượt mặt nhưng người đẹp sinh năm 1988 vẫn chăm tập yoga - Ảnh: FBNV

Năm 2022, Mâu Thủy chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng. Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, em bé phát triển khỏe mạnh, cứng cáp. Mâu Thủy và bạn trai hạnh phúc, muốn chia sẻ tin vui đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, em bé phát triển khỏe mạnh, cứng cáp - Ảnh minh họa: Internet

Mâu Thủy sinh năm 1992, được biết đến là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Sau thời gian dài hoạt động ở vai trò người mẫu, năm 2017, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 2.

Sau khi sinh con, cô mong muốn gia đình sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, cô và bạn trai sẽ suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào.

Mâu Thủy cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu bụng bầu siêu 'hoàn hảo' - Ảnh: Internet

Trước đó, Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn vào tháng 7. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng, cô không chia sẻ cụ thể về nửa kia của mình cũng như chuyện tình cảm.