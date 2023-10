Cận kề ngày cưới, Liêu Hà Trinh tìm lại bạn thân đã mất liên lạc hơn 10 năm để gửi thiệp mời, hi vọng bạn đến đám cưới mình

MC Liêu Hà Trinh tìm bạn thân thất lạc để mời đám cưới - Ảnh: Internet

Bên dưới bình luận của bài viết, Liêu Hà Trinh tiếp tục đưa ra các thông tin liên quan đến bạn thân mình. Bên cạnh đó, nữ MC còn chia sẻ lí do khiến cả hai thất lạc với nhau là do ngày xưa cô nhờ bạn dạy làm bài tập nhưng bạn từ chối còn cười nên cô giận. Sau đó, dù người bạn thân này đã viết thư xin lỗi gửi cho Liêu Hà Trinh nhưng do cô vẫn còn giận nên cả hai đã nghỉ chơi và mất liên lạc từ đó.