Cận kề ngày cưới, Liêu Hà Trinh tìm lại bạn thân đã mất liên lạc hơn 10 năm để gửi thiệp mời, hi vọng bạn đến đám cưới mình

Trên trang cá nhân, MC Liêu Hà Trinh đã đăng tải dòng trạng thái nhờ dân mạng tìm "hộ" cô bạn thân hơn 10 năm của mình để mời đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Liêu Hà Trinh đã đăng tải bài viết thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, nữ MC đã tìm cô bạn thân thất lạc hơn 10 năm của mình để mời dự đám cưới. Cô chia sẻ: "Mình có một người bạn rất thân hồi lớp 7 tên Hoàng Thị Thu Trâm. Mình mất liên lạc với bạn cũng hơn 10 năm rồi. Muốn gửi thiệp cưới cho bạn mà không biết bạn ở đâu. Giá như bạn vô tình thấy mình. Mình nhớ bạn".

MC Liêu Hà Trinh tìm bạn thân thất lạc để mời đám cưới - Ảnh: Internet Bên dưới bình luận của bài viết, Liêu Hà Trinh tiếp tục đưa ra các thông tin liên quan đến bạn thân mình. Bên cạnh đó, nữ MC còn chia sẻ lí do khiến cả hai thất lạc với nhau là do ngày xưa cô nhờ bạn dạy làm bài tập nhưng bạn từ chối còn cười nên cô giận. Sau đó, dù người bạn thân này đã viết thư xin lỗi gửi cho Liêu Hà Trinh nhưng do cô vẫn còn giận nên cả hai đã nghỉ chơi và mất liên lạc từ đó.

Liêu Hà Trinh tiếp tục đưa ra những thông tin liên quan đến bạn mình để nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp - Ảnh: Internet Sau khi bài viết được lan truyền trên mạng xã hội, Liêu Hà Trinh đã nhận về 2 luồng ý kiến. Một số người cho rằng tình cảm của Liêu Hà Trinh dành cho người bạn này là đáng quý, nhưng cũng có người chỉ trích hành động này của nữ MC, đợi đến ngày đám cưới mới tìm là quá vô lí. Hai luồng ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Liêu Hà Trinh là nữ MC duyên dáng, tài năng của showbiz Việt. Cô được biết đến với sự thông minh, khéo léo trong việc dẫn dắt chương trình. Không chỉ vậy, cô còn khiến khán giả bất ngờ với chuyện tình “yêu xa” cùng bạn trai kém tuổi. Sau hai năm tạm hoãn đám cưới vì tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, mới đây, thiệp cưới của Liêu Hà Trinh cùng bạn trai đã chính thức được tiết lộ, cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 10/tại một nhà hàng sang trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

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