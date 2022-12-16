MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui sau hai tháng 'về chung một nhà' với chồng kém tuổi

Hậu trường 16/12/2022 09:31

Sau hơn hai tháng kết hôn với chồng doanh nhân, MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Liêu Hà Trinh và doanh nhân Anh Khoa yêu nhau hơn bốn năm trước khi quyết định về chung nhà. Cả hai quen biết qua một ứng dụng hẹn hò, sau đó tìm hiểu, chấp nhận yêu xa khi Liêu Hà Trinh ở Việt Nam, Anh Khoa làm việc tại Hà Lan. Tháng 6/2019, cô được bạn trai cầu hôn. Cả hai sống chung được 8 tháng trước khi làm đám cưới hồi đầu tháng 10.

Sau hơn 2 tháng kết hôn, cả hai đã chính thức thông báo tin vui, chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân mới đây, Liêu Hà Trinh cùng ông xã hạnh phúc thông báo tin vui mang thai con đầu lòng đến khán giả.

Nữ MC xúc động viết: "Gia đình em xin chính thức thông báo nhà em đã có thêm thành viên, cậu bé chưa có tên, tạm gọi là bé K nhỏ. Em K mini này đã xuất hiện từ giữa tháng 9 mà mẹ Trinh không biết, tưng bừng nâng ly 3 ngày 3 đêm cùng ba mẹ trong đám cưới, quẩy nhiệt tình từ thành phố ra biển rồi đó mới cuốc hà peekaboo xuất hiện làm ba mẹ hân hoan trong hồi hộp, hú hồn".

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui sau hai tháng 'về chung một nhà' với chồng kém tuổi - Ảnh 1
Hà Trinh và Anh Khoa hạnh phúc đón tin sắp có con đầu lòng - Ảnh: FBNV

 

Liêu Hà Trinh cho biết thêm về tình hình của mình và quý tử. Cô bộc bạch thêm: "Trộm vía đến thời điểm hiện tại là 13 tuần con vẫn khoẻ mạnh, to cỡ trái kiwi. Cậu trai này chính là lý do mấy tháng nay em cứ mặc đồ thùng thình đi sự kiện, thỉnh thoảng hụt hơi, mệt mệt mỏi mỏi. Cảm ơn thật nhiều lời hỏi thăm yêu thương, chia mừng, sự tinh mắt của mọi người khi con bé cứ diện đồ rộng, thoải mái gần đây.

Mọi người thông cảm cho vợ chồng em nha. Từ lúc hai vạch đến hiện tại mới thú thiệt. Vì trộm vía đợi em bé cứng cáp trong bụng mẹ, vợ chồng em mới dám chia sẻ, thông báo đến bạn bè anh chị gần xa. Bây giờ vợ chồng chỉ mong cho em bé phát triển khỏe mạnh, mọi chỉ số bình thường để được gặp mặt nhau vào tháng sáu năm sau thôi", nữ MC xúc động chia sẻ.

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui sau hai tháng 'về chung một nhà' với chồng kém tuổi - Ảnh 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng MC Liêu Hà Trinh trong đám cưới - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi biết tin, nhiều nghệ sĩ Việt như: Văn Mai Hương, Khả Như, MC Huyền Trang, Đại Nghĩa… và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới Liêu Hà Trinh và gia đình.

Liêu Hà Trinh (sinh năm 1988) được biết đến là nữ MC đa tài, bản lĩnh, thông minh. Cô có lối dẫn dắt chương trình khéo léo, chạm đến cảm xúc của nhiều người. Bên cạnh công việc MC, Liêu Hà Trinh còn là "cây bút" mang sự từng trải, viết ra nhiều dòng thơ bay bổng, sâu sắc.

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