Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng

Hậu trường 15/12/2022 12:02

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Vân Trang còn có gia đình hạnh phúc và sở hữu cơ ngơi khủng.

Vân Trang là nữ diễn viên quen mặt của khán giả Việt qua hàng loạt bộ phim như: Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, Tìm Chồng Cho Mẹ, Chàng Vợ Của Em,... Không chỉ sự nghiệp thành công, Vân Trang còn có gia đình hạnh phúc và sở hữu cơ ngơi khủng. 

Mới đây, Vân Trang vừa hé lộ căn nhà đang trong công đoạn hoàn thành tại TP.HCM. Biệt thự của nữ diễn viên có diện tích lớn, xung quanh nhà và sân thượng phủ đầy cây xanh. Phòng ngủ và nội thất chủ yếu bằng gỗ, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Đặc biệt, vợ chồng Vân Trang còn xây phòng ngủ đôi cực đáng yêu cho nhóc tỳ song sinh Quinisha và Quianna.

Vân Trang chia sẻ: "Thiệt là việc bắt đầu lựa chọn mọi thứ để hoàn thiện theo mong muốn và mơ ước của 2 vợ chồng là cả một loạt những cân nhắc, tính toán, suy tư. Nên chắc phải viết danh sách những thứ mong muốn lẹ lẹ vì mọi thứ đã hơn 60% rồi".

Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 1Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 2Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 3Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 4Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 5Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 6Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 7Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 8Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 9Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 10
Không gian cơ ngơi mới của Vân Trang khiến mọi người phải trầm trồ - Ảnh: FBNV

Dù không tiết lộ giá trị căn nhà nhưng người hâm mộ dự đoán cơ ngơi mới của Vân Trang phải lên đến giá hàng chục tỷ đồng. Có thể thấy, căn biệt thự mới của vợ chồng doanh nhân rất sang trọng, hoành tráng. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với không gian mở để tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Sự kết hợp giữa hai tone màu trắng - nâu chủ đạo làm tăng thêm sự ấm cúng, gần gũi cho gia đình.

Hiện tại, Vân Trang và chồng doanh nhân đang lên danh sách đồ nội thất để trang trí và sắp xếp cho cơ ngơi khủng của mình.

Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng - Ảnh 11
Nữ diễn viên đã sở hữu nhiều tài sản giá trị và cuộc sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

Trước đó khoảng 10 ngày, Vân Trang cũng khoe trọn một căn villa miệt vườn tại quê nhà Tiền Giang. Cơ ngơi này được nữ diễn viên lấy cảm hứng từ tuổi thơ của cô và ban đầu cô nàng chỉ định dùng làm khu vực vui chơi cho các con mà thôi.

Vân Trang bộc bạch: "Ban đầu khi Trang quyết định khởi công xây dựng nơi này, chỉ với 1 mơ ước duy nhất là có nơi để các bé nhà mình về chơi đúng chất những em bé vùng quê như Trang đã từng ngày trước. Trang tự hào vì mình đã có 1 tuổi thơ tuyệt đẹp giữa mênh mông sông nước, chơi nhà chòi với tàu lá chuối và những cụm lục bình, đào đất sét để làm cái nồi làm ông táo, trèo cây hái trái hay đu tàu dừa nhảy đùng đùng tắm sông, chèo xuồng đi hái bình bát hay chỉ đơn giản là giăng võng nằm ngủ dưới gốc cây mận hay xách ná bắn chim rồi về quây quần nghe kể chuyện... Đời sống tinh thần phong phú và gần gũi với thiên nhiên là những gì Trang cũng muốn các con mình được trải nghiệm".

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