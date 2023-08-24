Hoàng Mèo trải lòng sau 3 năm đổ vỡ hôn nhân: 'Tôi đã có vợ nhưng còn ham chơi... không lo được kinh tế cho vợ'

Hậu trường 24/08/2023 15:55

"Tôi cứ nghĩ mình đang làm việc, kiếm ra tiền thì cứ ăn tiêu hết đi, hôm sau lại kiếm được tiếp. Đó là suy nghĩ không thấu đáo. Tôi không lo được kinh tế cho vợ" - Hoàng Mèo nói.

Ngày 10/4 vừa qua, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận thông tin ly hôn vợ Đại Ngọc Trâm sau 11 năm bên nhau. Anh cho biết ly hôn vợ từ năm 2020 nhưng đến nay mới công bố. Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Hoàng Mèo có những chia sẻ về chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình.

Hoàng Mèo trải lòng sau 3 năm đổ vỡ hôn nhân: 'Tôi đã có vợ nhưng còn ham chơi... không lo được kinh tế cho vợ' - Ảnh 1
Ngày 10/4 vừa qua, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận thông tin ly hôn vợ Đại Ngọc Trâm sau 11 năm bên nhau

Hoàng Mèo lần đầu tâm sự cơ duyên cả 2 quen nhau là nhờ đi tấu hài. Anh nói: "Tôi quen Đại Ngọc Trâm vì cô ấy diễn cùng một tiểu phẩm. Lúc đó, tôi diễn vở Nụ hôn, phải hôn rất nhiều diễn viên nữ, nhưng chỉ đến khi hôn vợ mình, tôi mới có cảm giác khác biệt. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, con trai đầu hiện 10 tuổi, con gái thì 5 tuổi. Hai đứa từng rất hạnh phúc, nhưng vì có trục trặc nên giờ không còn chung sống với nhau nữa.

Sau khi ly hôn, hai con tôi ở cùng mẹ. Tôi cũng muốn các con ở với mình, nhưng luôn nghĩ rằng, phụ nữ chăm con tốt hơn đàn ông. Hơn nữa, ba vợ tôi mới mất trong đợt dịch vừa qua nên mẹ vợ tôi bảo tôi để hai đứa nhỏ ở cùng bà cho bà đỡ buồn. Niềm vui của bà chỉ còn hai đứa nhỏ, bà cũng thương chúng. Tôi hiểu nên quyết định để hai con ở cùng mẹ cho gần bà ngoại".

Hoàng Mèo trải lòng sau 3 năm đổ vỡ hôn nhân: 'Tôi đã có vợ nhưng còn ham chơi... không lo được kinh tế cho vợ' - Ảnh 2
 Anh cho biết ly hôn vợ từ năm 2020 nhưng đến nay mới công bố

Anh cũng cho biết mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân xuất phát từ phía mình do bản thân đã có vợ nhưng vẫn còn ham chơi. Anh nghẹn ngào: "Tôi cứ nghĩ mình đang làm việc, kiếm ra tiền thì cứ ăn tiêu hết đi, hôm sau lại kiếm được tiếp. Đó là suy nghĩ không thấu đáo. Tôi không lo được kinh tế cho vợ.

Tôi và cô ấy cũng không thể ngồi lại nói chuyện để tìm được tiếng nói chung, giải quyết khúc mắc. Dần dần, giữa chúng tôi có bức tường vô hình. Có lẽ, theo cách suy nghĩ của cô ấy, tôi đã làm điều gì khiến cô ấy tổn thương nên không mở lòng được nữa.

Khi ấy, tôi bảo rằng: Em ơi, giờ em sống cho anh, anh sống cho em, chúng mình sống cho con. Nếu có gì bên ngoài xảy ra thì hãy nhịn, nhìn lại để hàn gắn cho nhau. Nhưng vì bị dồn nén nhiều quá, cô ấy không thể chịu được nữa. Cách cư xử của tôi nhiều lúc hơi trẻ con, khiến cô ấy không tin tưởng nên đi đến quyết định khó khăn như vậy".

Hoàng Mèo trải lòng sau 3 năm đổ vỡ hôn nhân: 'Tôi đã có vợ nhưng còn ham chơi... không lo được kinh tế cho vợ' - Ảnh 3
Anh cũng cho biết mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân xuất phát từ phía mình do bản thân đã có vợ nhưng vẫn còn ham chơi

Nói thêm về việc có tình mới trong tương lai, Hoàng Mèo cho biết: "Cái dở của tôi trong chuyện tình cảm là một khi đã dành tình cảm cho ai đó thì dù đã chia tay, trong lòng vẫn đau đáu, nếu ai đó nhắc lại sẽ trào dâng. Điều này vô tình làm ảnh hưởng đến người bên cạnh mình sau này.

Tôi nghĩ rằng, những người bạn gái đến với tôi sau này sẽ phải chịu đựng được tính cách đó của tôi, có như vậy mới đi đường dài được".

Hoàng Mèo trải lòng sau 3 năm đổ vỡ hôn nhân: 'Tôi đã có vợ nhưng còn ham chơi... không lo được kinh tế cho vợ' - Ảnh 4
Trong thời gian chung sống, anh và Đại Ngọc Trâm liên tục nộp đơn ly hôn, khi ổn thì rút lại, nếu không thì quyết định chia tay

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn vào năm 2022, Hoàng Mèo từng cho biết, trong thời gian chung sống, anh và Đại Ngọc Trâm liên tục nộp đơn ly hôn, khi ổn thì rút lại, nếu không thì quyết định chia tay. Đại Ngọc Trâm thường đòi ly hôn mỗi khi vợ chồng gặp tranh cãi. Quan điểm từ chuyện cơm áo gạo tiền, tình cảm, cuộc sống và tình yêu,... khác biệt khiến cả hai quyết định dừng lại.

 

Cả 2 cũng từng có 6 năm hẹn hò nhưng cũng đầy sóng gió khi Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo có giai đoạn chia tay khoảng một năm. Sau khi quay lại, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm quyết định đi đến hôn nhân.

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Mới đây, tại một sự kiện, Hoàng Mèo đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về những tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng thời gian qua.

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