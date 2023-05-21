Diễn viên Hoàng Mèo lên tiếng về clip 'tình tứ' với nữ trợ lý kém 16 tuổi trong sự kiện

Hiện tại, Hoàng Mèo - Lê Nam - Quách Ngọc Tuyên và một số anh em diễn viên thân thiết đang đi diễn ở Đà Nẵng.
- Vừa công bố ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo đã công khai sánh đôi tình tứ, tay trong tay cùng 'người mới'?
- Hậu ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ tiết lộ 'vỡ nợ' lên đến số tiền vài tỷ do kinh doanh thua lỗ?
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip Hoàng Mèo tay trong tay tình cảm với trợ lý khi dự sự kiện của Nam Thư. Clip này thu hút hàng ngàn người xem, hàng ngàn comment của cộng đồng mạng.
Trước đó, Hoàng Mèo cho biết anh và Đại Ngọc Trâm đã ly hôn từ 3 năm trước. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng tới con cái cũng như gia đình hai bên nên chưa chia sẻ với công chúng. Mãi tới khi ra mắt phim gần đây, truyền thông thắc mắc về sự vắng mặt của Đại Ngọc Trâm thì Hoàng Mèo mới nói sự thật. Nam nghệ sĩ phủ nhận thông tin cặp kè bạn gái trẻ như một số tin đồn thất thiệt.
Nam nghệ sĩ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng anh hẹn hò “người mới” ngay khi vừa chia sẻ chuyện ly hôn vợ không lâu. Hoàng Mèo cho biết đang bận rộn với lịch diễn ở Đà Nẵng cùng đồng nghiệp. Về đoạn clip gây ồn ào, nam diễn viên tỏ thái độ “mệt mỏi”.
Về phần Linh Sa, cô bày tỏ: 'Tôi và anh Mèo làm việc chung. Hôm đó, anh Mèo nhận lời mời của chị Nam Thư còn tôi nhận lời mời từ anh Minh Quốc, đồng sáng lập học viện nên hai anh em quyết định đi chung.
Hai anh em chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Phim trước, tôi từng làm trợ lý sản xuất cho anh Mèo. Với tôi, anh Mèo là một người anh để tôi học hỏi về nghề cũng như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Phần vì anh em quá thân thiết, phần vì tính tôi khá nhây nên thấy việc nắm tay hay cặp cổ là chuyện bình thường'.
Dù vướng ồn ào, Linh Sa khẳng định không lo lắng hay sợ vì biết rõ mình trong sạch. Với nữ diễn viên, Hoàng Mèo là người anh để học hỏi về nghề cũng như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Cô mong dư luận gạt bỏ hiểu lầm sau khi lắng nghe tiếng nói từ người trong cuộc.
Linh Sa sinh năm 1998 tại Long An. Cô tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và từng tham gia nhiều dự án như: Lớp học trời đánh, sitcom Mạc Gia Ký 3, MV Thời học sinh (Suni Hạ Linh), MV Phải không em, Series phim cổ tích cùng nhiều phim ngắn chiếu mạng…