Vừa công bố ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo đã công khai sánh đôi tình tứ, tay trong tay cùng 'người mới'?

Hoàng Mèo thu hút nhiều sự chú ý khi công khai nắm tay tình tứ cô gái trẻ lạ mặt xuyên suốt thời gian ở trên thảm đỏ.
- Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng'
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Mới đây, thông tin diễn viên Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn từ năm 2020 đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Theo như chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho biết lý do đổ vỡ hôn nhân xuất phát từ phía anh do bản thân gặp nhiều chuyện khó khăn và cũng có phần vô tâm gia đình. Song nhiều lần anh đã ngỏ ý xin lỗi và muốn quay lại với vợ cũ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Sau ly hôn, nam diễn viên hầu như tập trung hết sức cho công việc diễn xuất và chăm sóc chu toàn cho 2 con nhỏ vì hiện tại con gái 5 tuổi vẫn chưa biết bố mẹ đã ly hôn. Tuy nhiên, cho đến mới đây, tối 25/4, tại buổi ra mắt phim điện ảnh Lật mặt 6 của Lý Hải, Hoàng Mèo thu hút nhiều sự chú ý khi sánh đôi với một cô gái trẻ lạ mặt. Cả hai công khai nắm tay tình tứ xuyên suốt thời gian ở trên thảm đỏ.
Trước những hình ảnh này, netizen đã nhanh chóng đặt ra nghi vấn nam diễn viên đã tìm được "bến đỗ" mới sau 2 năm ly hôn. Bởi trước đó, anh chưa từng có động thái hay lộ hình ảnh cùng cô gái nào khác. Hiện, nghi vấn này đang được khán giả quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
Hoàng Mèo là một trong những diễn viên hài xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Sau nhiều năm hoạt động miệt mài, Hoàng Mèo cũng ghi được ấn tượng qua nhiều vai diễn trên phim, đặc biệt gần đây nhất là Lật mặt 3: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ,...
Được biết, sau khi ly hôn, Hoàng Mèo thống nhất hai con sẽ ở với vợ cũ. Anh nói rằng muốn sống cùng hai bé nhưng sợ đàn ông không chăm sóc con chu đáo bằng mẹ.