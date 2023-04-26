Vừa công bố ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo đã công khai sánh đôi tình tứ, tay trong tay cùng 'người mới'?

Mới đây, thông tin diễn viên Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn từ năm 2020 đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Theo như chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho biết lý do đổ vỡ hôn nhân xuất phát từ phía anh do bản thân gặp nhiều chuyện khó khăn và cũng có phần vô tâm gia đình. Song nhiều lần anh đã ngỏ ý xin lỗi và muốn quay lại với vợ cũ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Thông tin diễn viên Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn từ năm 2020 đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối - Ảnh: Internet