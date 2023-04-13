Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng'

Hậu trường 13/04/2023 09:03

Sau 3 năm giấu kín chuyện "rạn nứt", nam diễn viên nay mới bình tâm, cởi mở chia sẻ nhiều hơn về những góc khuất trong hôn nhân.

Hoàng MèoĐại Ngọc Trâm là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ. Tuy nhiên, mới đây, ngày 10/4, Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận đã ly hôn với Đại Ngọc Trâm cách đây 3 năm. Thông tin này khiến không ít khán giả ngỡ ngàng và tiếc nuối cho cặp đôi đã gắn bó với nhau suốt thời gian dài.

Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng' - Ảnh 1
Mới đây, ngày 10/4, Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận đã ly hôn với Đại Ngọc Trâm cách đây 3 năm - Ảnh: Internet

Sau 3 năm giấu kín chuyện "rạn nứt", nam diễn viên nay mới bình tâm, cởi mở chia sẻ nhiều hơn về những góc khuất trong hôn nhân. Nam diễn viên tâm sự chuyện ly hôn khiến anh cũng rất buồn. Anh nói mọi lỗi lầm đều thuộc về mình và thừa nhận từng muốn níu kéo, hàn gắn với vợ cũ song chỉ nhận được sự im lặng. Hiện tại, công việc chính là niềm vui của anh.

Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng' - Ảnh 2
Nam diễn viên tâm sự chuyện ly hôn khiến anh cũng rất buồn. Anh nói mọi lỗi lầm đều thuộc về mình và thừa nhận từng muốn níu kéo, hàn gắn với vợ cũ song chỉ nhận được sự im lặng - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Thể thao và văn hóa, Hoàng Mèo cho biết bản thân dần ổn định sau nhiều năm ly hôn. Nam diễn viên cho biết nguyên nhân dẫn đến rạn nứt chính là do sự vô tâm của mình. Hiểu được vấn đề, diễn viên 8x đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại. Anh tâm sự: "Khi vợ chồng rạn nứt, tôi đã xin lỗi Trâm, năn nỉ quay lại nhiều lần nhưng cô ấy chỉ im lặng. Cô ấy lạnh và cứng rắn lắm".

Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng' - Ảnh 3
Hoàng Mèo và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn vào 6 tháng trước - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, Hoàng Mèo và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn vào 6 tháng trước. Về các con, cả 2 thống nhất cho sống cùng mẹ. Anh cho biết, cả hai nhóc tì đều vẫn chưa biết ba mẹ ly hôn. Dù không còn tìm được tiếng nói chung, nam diễn viên và người cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để các con có hành trình trưởng thành êm ấm. Ngoài ra, gia đình hai bên cũng hỗ trợ để cả hai có điều kiện thoải mái phát triển công việc và cùng chăm sóc 2 bé. 

Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng' - Ảnh 4
Cả 2 thống nhất cho sống cùng mẹ. Anh cho biết, cả hai nhóc tì đều vẫn chưa biết ba mẹ ly hôn - Ảnh: Internet

Anh chia sẻ: "Về phía gia đình hai bên đều hỗ trợ, động viên chúng tôi. Mẹ tôi đang ở Mỹ, bà tôn trọng quyết định của chúng tôi và dặn tôi làm sao cũng được, quan trọng là chăm sóc, yêu thương hai đứa nhỏ. Mẹ vợ vẫn thương tôi".

Hiện tại, trải qua hôn nhân đổ vỡ, anh cũng chia sẻ rất e ngại chuyện đi thêm bước nữa, sợ phải xây dựng mối quan hệ với một người khác. Hiện, nam diễn viên tập trung phát triển nghệ thuật và chăm sóc 2 con nhỏ. 

Giấu kín chuyện ly hôn suốt 3 năm, Hoàng Mèo từng nhiều lần nỗ lực hàn gắn: 'Tôi đã xin lỗi, năn nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô ấy chỉ im lặng' - Ảnh 5
Hiện, nam diễn viên tập trung phát triển nghệ thuật và chăm sóc 2 con nhỏ - Ảnh: Internet

Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo nên duyên khi cùng tham gia sân khấu Nụ Cười Mới. Sau 6 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hai nhóc tì kháu khỉnh là "trái ngọt" của cả hai khi về chung một nhà. Tuy nhiên, khi sống cùng nhau, vợ chồng nam diễn viên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Trong đó, vợ cũ của anh từng viết đơn ly hôn khi mang bầu 8 tháng vì ông xã quá vô tâm. 

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống

Nam diễn viên xác nhận anh và Đại Ngọc Trâm đã ly hôn kể từ năm 2020, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp.

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