Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền lại đoạn clip được cắt từ livestream của Cô Ngọc Béo hồi tháng 11/2022.

Chiều tối ngày 11/4, cả cõi mạng bàng hoàng trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo qua đời. Trên trang Fanpage chính thức của cô Ngọc béo, phía gia đình tiết lộ Ngọc Béo mắc ung thư gan giai đoạn cuối, không thể qua khỏi. Trước sự việc đau buồn, người thân cùng bạn bè đã gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình nữ TikToker.

Trước sự việc đau buồn, người thân cùng bạn bè đã gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình nữ TikToker - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền lại đoạn clip được cắt từ livestream của Cô Ngọc Béo hồi tháng 11/2022. Đáng chú ý, trong clip, nữ TikToker đã có tiết lộ về bệnh tình của mình rằng vào tháng 10/2022 có ra bệnh viện ung bướu khám, tuy nhiên không thể mổ gan. Lý do được chia sẻ vì cô đã dùng sản phẩm chữa bệnh của một 'ai đó' giấu tên.

Trong clip, nữ TikToker đã có tiết lộ về bệnh tình của mình - Ảnh: Cắt từ clip

"Gan của tôi bây giờ to 18-19 mili, không thể cắt được nữa, chỉ vì dùng sản phẩm của cô đấy", Cô Ngọc Béo ẩn ý trong livestream của mình.

Những hình ảnh cuối cùng được chia sẻ trên Fanpage cá nhân của cô Ngọc béo - Ảnh: FBNV

Đoạn clip này sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán xôn xao. Trước khi qua đời, Ngọc béo được biết đến nhiều hơn khi hợp tác cùng Hoàng Hường thực hiện những clip mukbang, clip giải trí và đi Hà Giang cùng nhau. Sau thời ngắn hợp tác, cả 2 đã liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-truoc-khi-ot-ngot-qua-oi-co-ngoc-beo-tung-nghen-ngao-tiet-lo-gan-to-khong-the-cat-vi-dung-san-pham-cua-ai-o-572007.html