Hậu ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ tiết lộ 'vỡ nợ' lên đến số tiền vài tỷ do kinh doanh thua lỗ?

Hoàng Mèo từng làm ăn thua lỗ khi kinh doanh cà phê, bánh ngọt, quần áo... vẫn còn nợ tiền ngân hàng, nợ ân tình của bạn bè, đồng nghiệp những vẫn đam mê sản xuất phim.

Mới đây nhất, bộ phim web-drama "Tiểu thư và ba đầu gấu" do diễn viên Hoàng Mèo đóng chính kiêm luôn sản xuất đã ra mắt. Bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả khi thu về 1 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày ra mắt. Hoàng Mèo ra mắt web-drama "Tiểu thư và ba đầu gấu" - Ảnh: Internet Hoàng Mèo sinh năm 1987, là diễn viên hài xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới. Ngoài ra, anh còn được biết đến là một "bầu sô" sân khấu, từng mở sân khấu kịch thiếu nhi, làm tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho liveshow của Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly... cùng tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già.... Anh luôn nhận được những tình cảm thương quý, kính nể với anh em đồng nghiệp cũng như khán giả bởi tính cách thật tình của mình.

Hoàng Mèo rất được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý - Ảnh: Internet Nam diễn viên cho biết từ lâu có ước mơ bước vào lĩnh vực sản xuất phim. Anh bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ nhất để dần nỗ lực vươn tới mảng điện ảnh. Với web-drama "Tiểu thư và ba đầu gấu", ngoài kêu gọi các nhà tài trợ, Hoàng Mèo cũng đã chi nửa tỷ để đầu tư vào tác phẩm này. Dẫu biết không thu lại lợi nhuận, anh vẫn vui vì được sống với đam mê nghệ thuật sau nhiều năm bôn ba. Hoàng Mèo và vai diễn trong phim của mình - Ảnh: Internet Nam diễn viên còn tiết lộ, anh từng mất mấy tỷ đồng vì kinh doanh thua lỗ và đến giờ vẫn đang nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em, bạn bè. Theo anh nghĩ, nhiều người thích giấu chuyện "vỡ nợ" vì với họ, hào quang của người nghệ sĩ ghê gớm lắm nhưng anh thì không. Anh sẵn sàng chia sẻ câu chuyện mình bị thua lỗ về việc kinh doanh lên mạng xã hội và lấy nó làm động lực để phát triển bản thân sau này.

Theo Hoàng Mèo, khi rẽ hướng sang vai trò mới, anh ý thức vị trí bản thân. Nam diễn viên ý thức cần chỉn chu, kỹ lưỡng trong mọi khâu sản xuất. Khi làm phim, anh cảm giác khám phá được nhiều thứ trong mình. Hoàng Mèo và 2 con trong sự kiện ra mắt web-drama "Tiểu thư và ba đầu gấu" - Ảnh: Internet Hoàng Mèo chia sẻ anh thường xem phim nước ngoài. Phim Việt nào bị chê dở thì anh mới đi xem để rút kinh nghiệm cho mình. Trong giới nghệ thuật, Hoàng Mèo dành tình cảm đặt biệt cho 3 người đó là NSƯT Hữu Châu - Thành Lộc và đàn em Trấn Thành. Theo anh, ở họ có tài năng, sự nhạy bén lẫn tư duy để mình học hỏi. Gắn bó diễn xuất gần 2 thập kỷ, nam diễn viên quan niệm không để ý vai chính vai phụ mà quan trọng mình có làm tốt vai diễn đó không, được khán giả yêu thích và nhớ tới vai diễn đó không. Hoàng Mèo trong Sitcom Quảng cáo 4.0 - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-dien-vien-hoang-meo-bat-ngo-tiet-lo-vo-no-len-den-so-tien-vai-ty-do-kinh-doanh-thua-lo-573444.html