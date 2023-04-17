Những 'nữ hoàng ảnh lịch' đình đám từng đóng cặp với Lý Hùng trùng hợp có số 'hồng nhan bạc phận', lận đận tình duyên?

Diễm Hương sinh năm 1970, được yêu thích vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Với vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và hết sức mặn mà, Diễm Hương được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", đặc biệt khi kết hợp với nam tài tử Lý Hùng. Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trên các bộ ảnh cho đến nay vẫn để lại ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Trong tất cả những mỹ nhân từng ghép cặp với Lý Hùng, 3 cái tên Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhan sắc của nhừng người đẹp này thì không phải bàn cãi, thế nhưng người ta hay nói "hồng nhan" thì "bạc phận". Những "nữ hoàng ảnh lịch" ngày ấy giờ ra sao?

Giữa thập niên 90, Diễm Hương gặp cú sốc tình cảm khiến cô từ bỏ ánh hào quang sân khấu, ra nước ngoài định cư. Đến tận bây giờ, hiếm khi Diễm Hương xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên được đồn kết hôn, sang nước ngoài sinh sống và hiện sống tại Mỹ. Trong lần xuất hiện mới nhất hôm 10/8/2022, Diễm Hương đến dự bữa tiệc thân mật giữa các bạn học cũ ở nhà của Lý Hùng - "người tình màn ảnh" một thời của cô trong phim "Phạm Công - Cúc Hoa".

Diễm Hương từng tự nhận mình nổi lên nhờ dòng phim mì ăn liền, nhờ được mời đóng nhiều phim nên hình ảnh và tên tuổi cô trở nên quen thuộc với khán giả. Xinh đẹp là thế, cuộc sống tình cảm của cô lại gặp quá nhiều chuyện không vui.

Lý Hùng và Diễm Hương hội ngộ sau 20 năm mất liên lạc - Ảnh: Internet

Việt Trinh

Vẻ đẹp trong sáng cùng đôi mắt đượm buồn của Việt Trinh đã làm không ít người phải mê đắm. Cô được nhiều người đồn đoán có quan hệ tình cảm với nam tài tử Lý Hùng khi cả hai cùng đóng cặp trên 20 bộ phim. Tuy nhiên, trước những tin đồn đó, cả hai đều giữ im lặng.

Lý Hùng và "Người tình màn ảnh" Việt Trinh - Ảnh: Internet

Việt Trinh sinh năm 1972, khá đa tài khi hoạt động nhiều lĩnh vực như đóng phim, dẫn chương trình, đạo diễn... Chị nổi tiếng với vai diễn trong Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô. Đặc biệt, vai nữ chiến sĩ tình báo Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô gắn liền với hình ảnh Việt Trinh trong lòng khán giả.



"Nữ hoàng ảnh lịch" Việt Trinh - Ảnh: Internet

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Việt Trinh trải qua 2 mối tình dang dở. Đến nay, "nữ hoàng ảnh lịch" này đã giải nghệ, một mình bán hàng online nuôi cậu con trai nhỏ. Có thời gian dài, Việt Trinh cũng ở ẩn và ít hoạt động showbiz. Gần đây, chị trở lại với vai trò giám khảo, khách mời trong một số chương trình truyền hình như Cặp đôi hài hước, Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, Gương mặt điện ảnh...

Lý Hùng và Việt Trinh trong chương trình "Hát vui - vui hát" - Ảnh: Internet

Y Phụng

Trong tất cả "người tình màn ảnh", Y Phụng là cái tên duy nhất Lý Hùng thừa nhận có tình cảm. Vẻ đẹp nóng bỏng, phóng khoáng của Y Phụng cùng nét lãng tử, hào hoa của Lý Hùng đủ sức khiến cặp đôi ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Tuy nhiên, họ đã chia tay trong tiếc nuối và khán giả chỉ biết đến mối tình này khi Lý Hùng xác nhận họ đã chia tay vào năm 2006: "Tôi và Y Phụng yêu nhau được 4 năm. Khúc mắc về gia đình nên chúng tôi đã chia tay êm đẹp 3 năm nay".

Lý Hùng và "mối tình" Y Phụng - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, tràn đầy sức sống, Y Phụng không ngại phô diễn sự cuốn hút của hình thể. Cô được nhiều người nhận định là “Nữ hoàng ảnh lịch” nóng bỏng nhất.

Sinh năm 1979, Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể. Là con gái của 2 nghệ sĩ cải lương gạo cội Minh Phụng và Kiều Tiên, Y Phụng được thừa hưởng vẻ đẹp và tài năng nghệ thuật của cha mẹ. 15 tuổi người đẹp đã bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Y Phụng ngày ấy và bây giờ - Ảnh: Internet

Bên cạnh ca hát, Y Phụng còn bén duyên với điện ảnh và ghi dấu ấn với những bộ phim như: Đời vũ nữ, Riêng chỉ có anh... Với nhan sắc cuốn hút cùng thực lực, mức cát-xê của cô cũng “khủng” không thua kém những ngôi sao cùng thời như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh...

Từng tuyên bố “ Tôi không bao giờ yêu người nghèo và chịu từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con”, nhưng khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Y Phụng quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư để hoàn thành tâm nguyện của người cha bị bệnh nặng.

Y Phụng kết hôn và sinh con ở Mỹ - Ảnh: Internet

Nhưng hôn nhân của Y Phụng sớm tan vỡ vì cô chưa muốn sinh con. Đến năm 2016, người đẹp tái hôn với doanh nhân Duy Cường và 1 năm sau cô hạ sinh con gái Paris. Tuy vóc dáng không còn như lúc trước khiến cô tự ti nhưng cuộc sống gia đình của cô vô cùng viên mãn, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh bình yên, hạnh phúc bên con gái nhỏ. Ngoài ra, để lấy lại vóc dáng cô cũng đã không ngừng tập luyện và có được kết quả đáng mong đợi khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.