Các sao nhí Việt đình đám 1 thời giờ ra sao? Xuân Mai, Xuân Nghi và Bé Châu có diện mạo khiến ai cũng bất ngờ

Xuân Mai sinh năm 1995, là thế hệ 8x, 9x chắc hẳn không ai không biết đến cái tên này. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là ca sĩ, mẹ là nghệ sĩ guitar nên cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc . Năm mới lên 2 tuổi, cô đã nổi đình nổi đám với loạt bản hit, nổi bật nhất có thể kể đến "Con cò bé bé".

Bộ 3 sao nhí Xuân Mai, Xuân Nghi và Bé Châu là những cái tên đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ bằng những giọng ca ngọt ngào, trong trẻo. Thế nhưng, hiện tại không phải ai cũng tiếp tục với con đường nghệ thuật khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Với thành công đó, tưởng chừng cô sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Tuy nhiên khi 9 tuổi, cô bé cùng gia đình sang Mỹ định cư và từ đó không có điều kiện để hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Năm 2009, cô trở về Việt Nam tiếp tục con đường ca hát nhưng vì cái bóng quá lớn của ngày xưa, sự nghiệp ca hát của cô cũng không mấy được chào đón. Về sau cô quyết định trở lại Mỹ và im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Đến năm 21 tuổi thì cô kết hôn và sinh con. 3 năm sau đó, cô hạ sinh thêm cho chồng 1 bé trai và 1 bé gái. Trở thành mẹ bỉm sữa, ngoại hình của Xuân Mai cũng từng được nhiều người quan tâm. Cô sở hữu vóc dáng mũm mĩm hơn và được nhận xét trưởng thành hơn tuổi.

Những năm 2000, cái tên Xuân Mai được mọi nhà biết đến, hầu hết các gia đình có trẻ em xuất hiện đĩa nhạc của cô. Lên 5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow, biểu diễn riêng trước hàng nghìn khán giả.

Xuân Mai và gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, cô dường như đã hoàn toàn dừng lại sự nghiệp ca hát, tập trung cho công việc ở lĩnh vực ngân hàng cùng với chồng.

Tuy rời xa showbiz đã lâu nhưng loạt bài hát thuở nhỏ của cô vẫn được phát ở mọi nhà, chỉ cần là trẻ em, không ai không biết đến cái tên Xuân Mai.

Xuân Nghi

Cùng phong cách với nhau nên Xuân Mai và Xuân Nghi luôn bị đặt lên "bàn cân" so sánh. Tuy nhiên, Xuân Nghi vẫn cố gắng chứng tỏ sức hút của mình qua loạt bài hit “Bé lên bốn”, “Đi học”, “Ông trăng xuống chơi”… Xuân Nghi cũng gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng giọng ca trong trẻo, cao vút.

Xuân Nghi thuở nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi ở tuổi 16, cô đã quyết định sang Mỹ du học và bỏ lại sự nghiệp đang trên thời kỳ đỉnh cao của mình. Mặc dù ngừng ca hát nhưng thành tích học tập của cô cũng được công chúng quan tâm khi được tuyển thẳng vào trường Đại học Bắc California, một trong những ngôi trường nằm top của Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp University of Southern California (Đại học Nam California) năm 2018. Cô quyết định quay lại Việt Nam để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Mặc dù thời kỳ đầu có chút khó khăn nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Xuân Nghi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ - Ảnh: Internet

Năm 2019, tên tuổi cô được biết đến trong làng indie Việt với 2 single Summer Night và Không thể hết buồn. Sau đó 1 năm, cô cho ra mắt single umakeme và đây cũng là lần đầu tiên cô khoe cận mặt bạn trai Việt kiều Kny của mình.

Xuân Nghi và bạn trai - Ảnh: Internet

Cả ba single này của Xuân Nghi đều có mặt trên các bảng xếp hạng của Việt Nam. Công việc của cô hiện tại là sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng. Cô cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng.

Xuân Nghi theo đuổi phong cách quyến rũ khi trưởng thành - Ảnh: Internet

Hiện tại, Xuân Nghi đã trở về Việt Nam sinh sống và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, cô nàng dường như đã lột xác hoàn toàn, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về hình tượng so với ngày xưa nhưng cô vẫn khẳng định trên trang cá nhân rằng bản thân ở hiện tại đã không còn là cô bé năm xưa.

"Bé Châu" - Nguyễn Huy

"Bé Châu" trở nên nổi tiếng khi chỉ mới lên 3 nhờ khả năng nhái giọng của rất nhiều ca sĩ đình đám như Lâm Chí Khanh (nay là Lâm Khánh Chi), Nguyễn Phi Hùng. Anh được xem là "Thần đồng âm nhạc" lúc bấy giờ và có cơ hội hợp tác với nhiều cái tên đình đám như Việt Hương, Hoài Linh…

Bé Châu còn nhỏ được hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như sự nghiệp ca hát của anh cứ thế mà đi lên nhưng gia đình anh bỗng gặp biến cố. Gia đình phá sản, bà ngoại và chị hai ra đi, bản thân anh cũng lận đận tình duyên, gặp chấn thương. Đó cũng là lý do khiến anh gần như “biến mất” trong suốt 2 năm.

Bé Châu ngày ấy và bây giờ - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh đã xốc lại tinh thần, làm lại cuộc đời. Bé Châu tập trung rèn luyện giọng hát, theo đuổi dòng nhạc bolero, trữ tình. Anh cũng xuất hiện trước khán giả nhiều hơn qua một số vai diễn duyên dáng, đem lại tiếng cười cho mọi người.

Bé Châu tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng để có thể kéo dài và phát triển trên con đường nghệ thuật lại khó khăn hơn. Mỗi người đều co quyền lựa chọn hướng đi mới cho mình, quan trọng là họ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã chọn.