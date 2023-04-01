Ca sĩ nhí từng là "đối thủ" của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây

Hậu trường 01/04/2023 05:01

Xuân Nghi không còn thường xuyên hoạt động âm nhạc nhưng vẫn có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Xuân Nghi từng là giọng ca nhí nổi danh những năm 2000. Cô được xem là đối thủ của Xuân Mai trong lĩnh vực âm nhạc thiếu nhi, được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, Xuân Nghi có những ngã rẽ riêng. Từng cố gắng về Việt Nam để tìm lại hào quang ngày bé nhưng không thành, hiện tại Xuân Nghi vẫn dư sức sống sang chảnh, du lịch trời Tây.

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 1
Xuân Nghi là ca sĩ nhí nổi tiếng một thời - Ảnh: Internet

Năm 2010, Xuân Nghi bất ngờ chia tay khán giả và sang Mỹ du học. Cô tốt nghiệp ngành Công nghiệp âm nhạc tại đại học Nam California. Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1994 trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật. Cô đầu tư phát hành sản phẩm âm nhạc song lại không tạo được tiếng vang lớn. Trước sự thay đổi chóng mặt của làng nhạc Việt Nam so với trước đây, giọng ca trẻ khó tìm lại hào quang ngày bé.

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 2
Xuân Nghi từng trở lại Việt Nam hoạt động nhưng không tạo được tiếng vang - Ảnh: Internet

Trở về Việt Nam sinh sống vào khoảng năm 2021, Xuân Nghi gặp nhiều khó khăn khi phải thích ứng lại. Giọng ca gốc Lâm Đồng chia sẻ: "Tôi muốn xem thử mình có cơ hội nào để theo đuổi sự nghiệp ca hát hay không. Nhưng khi tôi về tôi bị sốc văn hoá. Trong một năm đó rất khó khăn với tôi. Tôi ở Mỹ quen quá rồi hay sao đó. Đi về Việt Nam chơi thì rất vui nhưng ở thì lại là một câu chuyện khác".

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 3
Xuân Nghi không kịp thích nghi với Việt Nam sau hơn 10 năm sống ở hải ngoại - Ảnh: Internet

Mặc dù không thể trở về thời đỉnh cao trong âm nhạc như 20 năm trước, Xuân Nghi hiện tại vẫn có cuộc sống sung túc. Mỗi khi xuất hiện, nữ ca sĩ luôn gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp và sang trọng. Cô sử dụng những chiếc túi hiệu đắt đỏ, chụp hình bên xế hộp xa xỉ, cho thấy cuộc sống khiến bao người ganh tỵ.

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 4Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 5

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 6
Xuân Nghi hiện tại có cuộc sống giàu sang, thường xuyên check-in sang chảnh - Ảnh: Internet

Xuân Nghi vẫn thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. Cô cũng thường xuyên check-in ở những địa điểm sang trọng, chia sẻ đến khán giả. Giọng ca Summer night có gu thời trang khá tốt, luôn chỉn chu và hài hòa mỗi khi xuống phố.

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 7
Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 8
Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 9
Xuân Nghi thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường ở Mỹ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Xuân Nghi đang trong một mối tình ngọt ngào với bạn trai. Được biết, cả hai đã bên nhau 8 năm nhưng vẫn chưa tính đến chuyện hôn nhân. Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh nửa kia lên mạng xã hội vì không muốn có ồn ào về đời tư.

Ca sĩ nhí từng là 'đối thủ' của bé Xuân Mai hiện tại sống sung túc, thường xuyên vi vu trời Tây - Ảnh 10
Xuân Nghi khá kín tiếng về bại trai - Ảnh: Internet
Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng

Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng

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