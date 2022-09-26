Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con

Hậu trường 26/09/2022 10:27

Ca sĩ Xuân Mai nổi tiếng ngày nào nay đã trở thành "mẹ bỉm", cô chọn cuộc sống bình yên bên chồng và các con ở trời Tây.

"Xuân Mai” là cái tên không còn xa lạ với khán giả khi nổi tiếng từ năm 2 tuổi. Giọng ca “Con cò bé bé” sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Năm 9 tuổi cô cùng mẹ sang Mỹ định cư và học tập. Từ đó, dường như Xuân Mai “mất tích” khỏi làng giải trí khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 1
"Bé Xuân Mai" lúc nhỏ là thần tượng của thế hệ 8x, 9x. (Ảnh: Chụp màn hình)
Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 2

Cuộc sống hiện tại của giọng ca "Con cò bé bé" khiến nhiều người tò mò. (Ảnh: Vietnamnet)

Kể từ khi sang Mỹ theo mẹ sinh sống, thông tin về Xuân Mai ít được truyền thông cập nhật. Cô sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện trong làng giải trí.

Ít khi chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây nhất “Bé Xuân Mai” hiếm hoi tiết lộ về đời tư  trên trang cá nhân, cụ thể nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh của cô và con gái đang học tiếng Anh. Theo đó, Xuân Mai gây chú ý với vẻ ngoài phúc hậu, nhan sắc ca sĩ Xuân Mai thuở nhỏ và khi trưởng thành có nhiều sự khác biệt. 

Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 3
 Ca sĩ Xuân Mai hiếm hoi chia sẻ đời tư kín tiếng trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Xuân Mai)
Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 4
Bé Xuân Mai chia sẻ cách dạy con học tiếng Anh. (Ảnh: FB Xuân Mai)

Được biết, sau khi sinh con, giọng ca “Con còn bé bé” có phần "mũm mĩm" đôi chút. Mẹ đẻ nữ ca sĩ từng cho biết, có một khoảng thời gian, bức ảnh cô bị chụp lén và phát tán trên mạng xã hội từng khiến cô bị ảnh hưởng, tự ti mặc cảm đến nỗi không dám ra đường.

Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 5
 “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thể hệ 8x, 9x và mẹ. (Ảnh: FB Xuân Mai)

Năm 20 tuổi Xuân Mai khiến công chúng ngỡ ngàng khi lên xe hoa. Sau 2 cậu con trai, nữ ca sĩ sinh năm 1995 sinh bé gái thứ 3 vào giữa tháng 10/2018. Giọng ca “Con cò bé bé” cũng đăng ảnh rõ mặt con gái trên trang cá nhân. Theo đó, sau khi lập gia đình nữ ca sĩ cùng chồng làm việc ở lĩnh vực ngân hàng từ 9 đến 18h. Do quá bận rộn nên ông bà nội – ngoại hai bên thay phiên hỗ trợ Xuân Mai chăm sóc con nhỏ.

Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 6
Ảnh cưới hiếm hoi của "Bé Xuân Mai". (Ảnh: FB Xuân Mai)

 Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 7

Cuộc sống hiện tại của “Bé Xuân Mai” sao nhí một thời của thế hệ 8x, 9x: Từ bỏ hào quang sân khấu, âm thầm làm “mẹ bỉm” 3 con - Ảnh 8
Bộ 3 nhóc tỳ nhà của giọng ca "Con cò bé bé" Xuân Mai. (Ảnh: Yan)

Xuân Mai trở thành “huyền thoại” với thế hệ 8x, 9x với những ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng như: Con cò bé bé, Chú vịt con, Cháu yêu bà, Kìa con bướm vàng,...Hiện tại, không còn hoạt động nghệ thuật, cô chọn cuộc sống bình yên bên chồng và các con ở trời Tây. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người đều có những dấu mốc riêng và Xuân Mai đã nỗ lực, cống hiến và ghi dấu ấn với công chúng. Đó là khoảng thời gian đẹp và hiện giờ cô xứng đáng hưởng cuộc sống hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình. 

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