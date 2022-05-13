Nổi đình nổi đám một thời, bố bé Xuân Mai tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái: Liệu có tiếp tục con đường nghệ thuật?

Mới đây, bố ruột của bé Xuân Mai mới đây đã lên tiếng chia sẻ về tình hình của con gái sau khi lập gia đình tại Mỹ.

Tham gia chương trình Chuyện phố phường, ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai) đã có những hé lộ đặc biệt về cuộc sống của ông và gi đình. Theo đó, mở đầu chương trình, nhạc sĩ Chung Tử Lưu (thầy của ca sĩ Quang Lê) giới thiệu Tuấn Cảnh có một quán phở rất ngon tại Mỹ cũng như nhắc lại chuyện xưa khi cả hai cùng với bé Xuân Mai đi hát.

Ca sĩ Tuấn Cảnh - Ảnh: Chụp màn hình

"Mọi người đều biết, hiện tại ca sĩ Tuấn Cảnh có một tiệm phở rất ngon tại Mỹ, trong đó có mn phở gà nổi tiếng. Ai đến Mỹ nhớ ghé qua tiệm phở của Tuấn Cảnh, không ngon không lấy tiền...

... Tuấn Cảnh là người em thân thiết với tôi suốt mấy chục năm qua. Ngày xưa, Tuấn Cảnh và cả con gái là bé Xuân Mai cũng đi học hát chung với tôi. Hơn ba mươi năm trước, Tuấn Cảnh thường đi hát chung với tôi.

Từ ngày đó, Tuấn Cảnh đã nấu phở rất ngon rồi. Tuấn Cảnh thường nấu phở ở nhà cho bọn tôi đến ăn, ngon dễ sợ. Trong công việc, Tuấn Cảnh cũng là một ca sĩ hát rất hay.

Con Tuấn Cảnh là bé Xuân Mai hiện vẫn thống trị thị trường âm nhạc dành cho trẻ em. Bên hải ngoại này, các gia đình có con nhỏ mà muốn dạy con tiếng Việt vẫn thường mở băng Xuân Mai lên cho con nghe. Đứa bé nào cũng biết bé Xuân Mai" - nhạc sĩ Chung Tử Lưu chia sẻ.

Gia đình Xuân Mai - Ảnh: Internet

Nghe đến đây, Tuất Cảnh tâm sự để có được sự nghiệp như hiện tại, anh cũng gặp không ít khó khăn. Anh chọn kinh doanh phở vì khi mới sang Mỹ cũng chẳng còn nghề nào làm. "Với lại, tôi cũng thích ăn, và nghề nấu phở là nghề gia truyền nhà tôi. Hồi trước, nhà tôi ở Việt Nam cũng bán phở".

Đáng chú ý, trong chương trình, Tuấn cảnh cũng tiết lộ về tình trạng hiện tại của con gái Xuân Mai. Cụ thể, anh cho biết:"Con gái tôi hiện đang làm ngân hàng cùng chồng ở bang Ohio, không đi hát nữa. Xuân Mai hiện đã có đến 3 đứa con. Xuân Mai và các con vẫn thi thoảng gọi điện về nói chuyện với tôi. Các cháu tôi nói tiếng Việt rất giỏi dù sinh ra ở Mỹ".

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