Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng

Hậu trường 24/09/2022 09:20

Mới đây, "thần đồng âm nhạc nhí" Xuân Nghi đã có những trải lòng về cuộc sống sau hơn 20 năm nổi tiếng.

Xuân Nghi từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mặc dù mới 5 tuổi, cô bé đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, đạt nhiều giải thưởng. Có thể nói, tại thời điểm đó, Xuân Nghi là gương mặt ca sĩ và diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn, được đông đảo khán giả yêu thích, cả trẻ em lẫn người lớn. 

Mới đây, trong chương trình "Kí ức vui vẻ", Xuân Nghi khiến khán giả ngỡ ngàng với ngoại hình rạng rỡ, xinh đẹp và trưởng thành. Cô dành tặng khán giả bản hit từng nổi đình đám trong bộ phim cùng tên Hoa ngũ sắc - đây cũng chính là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của cô.

Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng - Ảnh 1Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng - Ảnh 2
Xuân Nghi xuất hiện rạng rỡ tại chương trình 'Ký ức vui vẻ' - Ảnh: VTC News

Nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của các khách mời và khán giả sau bao năm trở lại, Xuân Nghi xúc độngchia sẻ: "Lâu lắm rồi Xuân Nghi mới có dịp đứng trên sân khấu và biểu diễn một ca khúc mà gần 20 năm rồi. Hồi còn nhỏ khi bắt đầu từ khoảng 8 tuổi thì Xuân Nghi có nhiều lời mời tham gia những chương trình ca nhạc của Đài truyền hình cũng như các sân khấu. Từ lúc 8 tuổi tới 16 tuổi là em chạy show liên tục luôn, Nghi nhớ hoài những bữa cơm đoàn, những ngày đi quay hình cả ngày cùng với mẹ".

Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng - Ảnh 3
Nữ ca sĩ nhí năm nào hiện sắp bước sang độ tuổi 30 - Ảnh: Internet

Xuân Nghi hiện đã sắp bước vào độ tuổi 30 nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô ca sĩ nhí năm nào không chỉ theo đuổi con đường âm nhạc bằng việc ca hát và ra MV mà còn trở thành Giám đốc kinh doanh âm nhạc, nhà quản lý nghệ sĩ trẻ tài năng.

Chia sẻ về dự định tương lai, ca sĩ trẻ Xuân Nghi không ngần ngại chia sẻ hiện tại ngoài việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê ca hát thì mong muốn lớn nhất của cô chính là nâng đỡ và đào tạo các nghệ sĩ trẻ. Cô đang làm việc tại một công ty giải trí lớn dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Những bức ảnh cưới đẹp miễn chê của cặp đôi ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được một lượng like cực "khủng".

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Nghi bé Xuân Nghi sao Việt cuộc sống của Xuân Nghi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh