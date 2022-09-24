Hé lộ cuộc sống của 'thần đồng âm nhạc nhí' Xuân Nghi sau 20 năm nổi tiếng

Mới đây, "thần đồng âm nhạc nhí" Xuân Nghi đã có những trải lòng về cuộc sống sau hơn 20 năm nổi tiếng.

Xuân Nghi từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mặc dù mới 5 tuổi, cô bé đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, đạt nhiều giải thưởng. Có thể nói, tại thời điểm đó, Xuân Nghi là gương mặt ca sĩ và diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn, được đông đảo khán giả yêu thích, cả trẻ em lẫn người lớn. Mới đây, trong chương trình "Kí ức vui vẻ", Xuân Nghi khiến khán giả ngỡ ngàng với ngoại hình rạng rỡ, xinh đẹp và trưởng thành. Cô dành tặng khán giả bản hit từng nổi đình đám trong bộ phim cùng tên Hoa ngũ sắc - đây cũng chính là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của cô.

Xuân Nghi xuất hiện rạng rỡ tại chương trình 'Ký ức vui vẻ' - Ảnh: VTC News Nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của các khách mời và khán giả sau bao năm trở lại, Xuân Nghi xúc độngchia sẻ: "Lâu lắm rồi Xuân Nghi mới có dịp đứng trên sân khấu và biểu diễn một ca khúc mà gần 20 năm rồi. Hồi còn nhỏ khi bắt đầu từ khoảng 8 tuổi thì Xuân Nghi có nhiều lời mời tham gia những chương trình ca nhạc của Đài truyền hình cũng như các sân khấu. Từ lúc 8 tuổi tới 16 tuổi là em chạy show liên tục luôn, Nghi nhớ hoài những bữa cơm đoàn, những ngày đi quay hình cả ngày cùng với mẹ". Nữ ca sĩ nhí năm nào hiện sắp bước sang độ tuổi 30 - Ảnh: Internet Xuân Nghi hiện đã sắp bước vào độ tuổi 30 nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô ca sĩ nhí năm nào không chỉ theo đuổi con đường âm nhạc bằng việc ca hát và ra MV mà còn trở thành Giám đốc kinh doanh âm nhạc, nhà quản lý nghệ sĩ trẻ tài năng.

Chia sẻ về dự định tương lai, ca sĩ trẻ Xuân Nghi không ngần ngại chia sẻ hiện tại ngoài việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê ca hát thì mong muốn lớn nhất của cô chính là nâng đỡ và đào tạo các nghệ sĩ trẻ. Cô đang làm việc tại một công ty giải trí lớn dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

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