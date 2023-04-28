Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn?

Sao Việt 28/04/2023 15:11

Hoàng Mèo lên tiếng về cô gái lạ từng nắm tay trong một sự kiện diễn ra mới đây.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận đã ly hôn vợ là nữ diễn viên Đại Ngọc Trâm sau nhiều năm chung sống. Được biết hai con của anh đang sống cùng mẹ

Chỉ sau một thời gian ngắn, trong một sự kiện ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh diễn viên Hoàng Mèo đã xuất hiện cùng một cô gái trẻ. Thậm chí anh còn chủ động nắm tay người này đầy tình tứ, ngay lập tức có một số tin đồn cho rằng nam diễn viên đã có bạn gái sau khi ly hôn.

Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn? - Ảnh 1
Diễn viên Hoàng Mèo - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên mới đây, thông qua việc trả lời bình luận những người bạn thân thiết về bức ảnh chụp chung với gái lạ Hoàng Mèo đã khéo léo phủ nhận tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng trong thời gian vừa qua. 

Cụ thể diễn viên Nam Thư đã bày tỏ sự thích thú khi ngắm nhìn hình ảnh này: "Ghê ghê". Tuy nhiên Hoàng Mèo đã khẳng định cô gái này là người trong công ty anh đang quản lý: "Tới em nữa nha Thư, em tôi đó. Người công ty anh đó". Dù đã nhận được câu trả lời, Nam Thư vẫn tiếp tục trêu đùa: "Em hiểu mà. Talent bên anh vô vai chị dâu em oke nè".

Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn? - Ảnh 2
Sau khi khép lại sự kiện, việc Hoàng Mèo chủ động chia sẻ hình ảnh chụp cùng cô gái bị nghi là "tình mới" càng khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên đang trong mối quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet
Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn? - Ảnh 3
Hoàng Mèo "giận tím người" trước màn trêu đùa của Nam Thư về mối quan hệ với cô gái trong hình Ảnh: Chụp màn hình
Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn? - Ảnh 4
Hình ảnh Hoàng Mèo nắm tay gái lạ từng khiến cư dân mạng đã đưa ra những suy đoán khác nhau về mối quan hệ giữa nam diễn viên và người này - Ảnh: Internet
Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn? - Ảnh 5
Sau khi ly hôn, Hoàng Mèo hiện tại đang tập trung cho các dự án, kế hoạch cá nhân và thường có mặt ở nhiều sự kiện đình đám trong nước - Ảnh: FBNV

Hoàng Mèo sinh năm 1982 tên thật là Nguyễn Lê Hoàng. Anh là diễn viên hài xuất thân từ sân khấu 'Nụ Cười Mới' do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Anh còn làm tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho liveshow của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly. Ngoài mảng sân khấu, anh đóng vai phụ trong một số phim chiếu rạp, như Lật mặt: 'Nhà có khách', 'Bố già', 'Nhà bà Nữ',...

Vừa công bố ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo đã công khai sánh đôi tình tứ, tay trong tay cùng 'người mới'?

Vừa công bố ly hôn, diễn viên Hoàng Mèo đã công khai sánh đôi tình tứ, tay trong tay cùng 'người mới'?

Hoàng Mèo thu hút nhiều sự chú ý khi công khai nắm tay tình tứ cô gái trẻ lạ mặt xuyên suốt thời gian ở trên thảm đỏ. 

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