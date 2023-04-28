Diễn viên Hoàng Mèo nói gì về tin đồn có bạn gái mới sau khi ly hôn?

Vào đầu tháng 4 vừa qua, diễn viên Hoàng Mèo bất ngờ xác nhận đã ly hôn vợ là nữ diễn viên Đại Ngọc Trâm sau nhiều năm chung sống. Được biết hai con của anh đang sống cùng mẹ

Chỉ sau một thời gian ngắn, trong một sự kiện ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh diễn viên Hoàng Mèo đã xuất hiện cùng một cô gái trẻ. Thậm chí anh còn chủ động nắm tay người này đầy tình tứ, ngay lập tức có một số tin đồn cho rằng nam diễn viên đã có bạn gái sau khi ly hôn.