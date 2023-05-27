Mới đây, tại một sự kiện, Hoàng Mèo đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về những tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng thời gian qua.

Thời gian vừa qua, chuyện đời tư của diễn viên Hoàng Mèo là chủ đề bàn tán của cư dân mạng từ sau khi anh công lý hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Theo như chia sẻ của Hoàng Mèo, cả hai đã "đường ai nấy đi" từ năm 2020, tuy nhiên vẫn giấu kín đến nay anh mới quyết định công bố. Chuyện đời tư của diễn viên Hoàng Mèo là chủ đề bàn tán của cư dân mạng từ sau khi anh công lý hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm Mới đây, trong một chương trình talkshow được lên sóng, khách mời giấu mặt tự xưng là vợ cũ của một diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ về chuyện chồng ngoại tình. Cụ thể, cô gái này cho biết đã chính mắt bắt tại trận anh chồng cùng bạn diễn cũng là học trò của chồng, đang nằm trong phòng ngủ tại nhà riêng của cả 2. Cặp đôi sau đó đã quyết định ly hôn vì rạn nứt tình cảm.

Trong một chương trình talkshow được lên sóng, khách mời giấu mặt tự xưng là vợ cũ của một diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ về chuyện chồng ngoại tình Ngay lập tức, cư dân mạng đã "réo tên" Hoàng Mèo chính là sao nam bị tố ngoại tình kia bởi thời gian qua, anh liên tục bị bắt gặp tình tứ cùng nữ diễn viên trẻ do anh quản lý khi tham gia các sự kiện. Mới đây, tại một sự kiện, Hoàng Mèo đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về những tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng thời gian qua. Cụ thể, Hoàng Mèo khẳng định bản thân không phải là người chồng được nhắc đến trong câu chuyện ngoại tình với bạn diễn trên sóng truyền thông: "Không phải là tôi, tôi đâu làm gì đến mức quá đáng".

Khán giả bất ngờ réo tên Hoàng Mèo và vợ cũ vào ồn ào ngoại tình trên sóng truyền hình Anh còn chỉ ra rằng quê vợ cũ vốn ở quận 3, TP.HCM không phải ở Đồng Nai như khách mời nữ đưa ra. Bên cạnh đó khi nói về cảm xúc lúc nhận được những ý kiến tiêu cực liên quan đến hình ảnh nắm tay diễn viên, trợ lý, anh thẳng thắn cho biết: "Thứ nhất vì tôi sống trong nghề này nên áp lực rất cao, nhưng khi nhận về những bình luận đó tôi chỉ nghĩ đến con vì sợ sau này bị ảnh hưởng. Nhưng cũng giống như ngày hôm nay khi tôi đến đây, tôi vừa đến với trợ lý cùng cô gái hôm trước cùng công ty và hai em ấy đang đứng chỗ khác.

Thời gian qua, Hoàng Mèo liên tục bị bắt gặp tình tứ cùng nữ diễn viên trẻ do anh quản lý khi tham gia các sự kiện. Hoàng Mèo nói thêm: Để cho mọi người biết là lúc đi với cô diễn viên đó thì lại bị bảo bỏ vợ, bỏ con đi theo diễn viên đẹp, còn lúc đi với cô trợ lý thì lại bị nói bỏ con nhỏ kia rồi qua cặp với con nhỏ này. Nên hôm nay mình đi với hai người luôn để khẳng định với mọi người một người là em út của tôi, một người là trợ lý của tôi. Tôi không có gì hết, vậy thôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-bi-reo-ten-vao-on-ao-vo-cu-to-nam-dien-vien-vbiz-ngoai-tinh-voi-ban-dien-tai-nha-rieng-hoang-meo-chinh-thuc-len-tieng-586351.html