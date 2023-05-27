Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng?

Hậu trường 27/05/2023 08:45

Mới đây, tại một sự kiện, Hoàng Mèo đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về những tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng thời gian qua.

Thời gian vừa qua, chuyện đời tư của diễn viên Hoàng Mèo là chủ đề bàn tán của cư dân mạng từ sau khi anh công lý hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Theo như chia sẻ của Hoàng Mèo, cả hai đã "đường ai nấy đi" từ năm 2020, tuy nhiên vẫn giấu kín đến nay anh mới quyết định công bố.

Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 1
Chuyện đời tư của diễn viên Hoàng Mèo là chủ đề bàn tán của cư dân mạng từ sau khi anh công lý hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm

Mới đây, trong một chương trình talkshow được lên sóng, khách mời giấu mặt tự xưng là vợ cũ của một diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ về chuyện chồng ngoại tình. Cụ thể, cô gái này cho biết đã chính mắt bắt tại trận anh chồng cùng bạn diễn cũng là học trò của chồng, đang nằm trong phòng ngủ tại nhà riêng của cả 2. Cặp đôi sau đó đã quyết định ly hôn vì rạn nứt tình cảm.

Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 2
Trong một chương trình talkshow được lên sóng, khách mời giấu mặt tự xưng là vợ cũ của một diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ về chuyện chồng ngoại tình

Ngay lập tức, cư dân mạng đã "réo tên" Hoàng Mèo chính là sao nam bị tố ngoại tình kia bởi thời gian qua, anh liên tục bị bắt gặp tình tứ cùng nữ diễn viên trẻ do anh quản lý khi tham gia các sự kiện.

Mới đây, tại một sự kiện, Hoàng Mèo đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về những tin đồn tình ái gây xôn xao cõi mạng thời gian qua. Cụ thể, Hoàng Mèo khẳng định bản thân không phải là người chồng được nhắc đến trong câu chuyện ngoại tình với bạn diễn trên sóng truyền thông: "Không phải là tôi, tôi đâu làm gì đến mức quá đáng".

Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 3
Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 4
Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 5
Khán giả bất ngờ réo tên Hoàng Mèo và vợ cũ vào ồn ào ngoại tình trên sóng truyền hình

Anh còn chỉ ra rằng quê vợ cũ vốn ở quận 3, TP.HCM không phải ở Đồng Nai như khách mời nữ đưa ra. Bên cạnh đó khi nói về cảm xúc lúc nhận được những ý kiến tiêu cực liên quan đến hình ảnh nắm tay diễn viên, trợ lý, anh thẳng thắn cho biết: "Thứ nhất vì tôi sống trong nghề này nên áp lực rất cao, nhưng khi nhận về những bình luận đó tôi chỉ nghĩ đến con vì sợ sau này bị ảnh hưởng. Nhưng cũng giống như ngày hôm nay khi tôi đến đây, tôi vừa đến với trợ lý cùng cô gái hôm trước cùng công ty và hai em ấy đang đứng chỗ khác. 

Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 6
 
Bất ngờ bị réo tên vào ồn ào vợ cũ tố 'nam diễn viên Vbiz ngoại tình với bạn diễn tại nhà riêng', Hoàng Mèo chính thức lên tiếng? - Ảnh 7
Thời gian qua, Hoàng Mèo liên tục bị bắt gặp tình tứ cùng nữ diễn viên trẻ do anh quản lý khi tham gia các sự kiện. 

Hoàng Mèo nói thêm: Để cho mọi người biết là lúc đi với cô diễn viên đó thì lại bị bảo bỏ vợ, bỏ con đi theo diễn viên đẹp, còn lúc đi với cô trợ lý thì lại bị nói bỏ con nhỏ kia rồi qua cặp với con nhỏ này. Nên hôm nay mình đi với hai người luôn để khẳng định với mọi người một người là em út của tôi, một người là trợ lý của tôi. Tôi không có gì hết, vậy thôi". 

Diễn viên Hoàng Mèo lên tiếng về clip 'tình tứ' với nữ trợ lý kém 16 tuổi trong sự kiện

Diễn viên Hoàng Mèo lên tiếng về clip 'tình tứ' với nữ trợ lý kém 16 tuổi trong sự kiện

Hiện tại, Hoàng Mèo - Lê Nam - Quách Ngọc Tuyên và một số anh em diễn viên thân thiết đang đi diễn ở Đà Nẵng.

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Từ khóa:   Diễn viên Hoàng Mèo Hoàng Mèo Hoàng Mèo ly hôn

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