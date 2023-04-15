Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới

Hậu trường 15/04/2023 17:05

Mới đây, vợ chồng Bình Minh vừa đăng tải loạt ảnh tình tứ cùng những tâm sự tình cảm ngọt ngào cho nhau nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ đồng loạt khoe ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi trước khi tham gia một sự kiện.

"Kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Nhanh thật nhanh, mới đây mà đã 15 năm bên nhau và cùng tạo ra một gia đình hạnh phúc. Cám ơn bà xã vì đã luôn tôn trọng đam mê, sở thích, ủng hộ cho những công việc anh đã chọn trong ngần ấy năm mặc dù chúng ta xuất phát từ những điểm khác nhau. Tuy vậy mình vẫn có thể thông cảm, chia sẻ và bổ sung cho nhau để đi cùng nhau trên con đường dài này nhé. Chúc bà xã mãi luôn xinh đẹp thế này". Bình Minh đăng trên trang cá nhân.

Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 1
Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ đồng loạt khoe ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm - Ảnh: FBNV
Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 2
Hình ảnh diễn viên Bình Minh đăng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 3
Nam diễn viên chúc bà xã mãi luôn xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Vợ anh - Anh Thơ cũng chia sẻ: “Kỷ niệm 15 ngày cưới, một chặng đường không phải quá khó nhưng cũng không phải dễ xíu nào để nắm tay nhau cho hai kẻ đều năng động, có những đam mê, sở thích và con đường sự nghiệp của riêng mình, có background và cách suy nghĩ khác nhau đến nỗi hai đứa con vẫn thắc mắc “sao ba mẹ có thể hợp nhau hay vậy”. Ừ thì vậy đó, khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, giúp nhau hoàn thiện những phần còn thiếu của bản thân, để hai mảnh ghép cộng thêm 2 mảnh được tạo ra sau này thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhỉ”.

Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 4
Hình ảnh người vợ doanh nhân của nam diễn viên Bình Minh đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Được biết doanh nhân Anh Thơ sinh năm 1977, hơn diễn viên Bình Minh 4 tuổi. Cô từng bị chê kém sắc so với chồng nhưng ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô thăng hạng đến bất ngờ. Cô chia sẻ, để giữ được vóc dáng thon gọn thì việc chăm tập luyện là điều quan trọng nhất.

Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 5
Doanh nhân Anh Thơ ở thời điểm hiện tại - Ảnh: FBNV
Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 6
Vợ chồng Bình Minh tay trong tay xuất hiện tại nhiều sự kiện - Ảnh: FBNV
Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 7
Bình Minh - Anh Thơ cùng 2 con đi ăn ngày cuối tuần - Ảnh: FBNV

Vài năm trở lại đây, diễn viên Bình Minh tập trung kinh doanh. Bên cạnh anh luôn có bà xã hỗ trợ và ủng hộ hết mình trong công việc.

Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh 8
Bên cạnh anh luôn có bà xã hỗ trợ và ủng hộ hết mình trong công việc - Ảnh: FBNV
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Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng?

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