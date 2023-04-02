Từng điển trai bậc nhất Vbiz, Bình Minh 'gây choáng' khi lộ diện với ngoại hình hiện tại

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người mẫu - diễn viên Bình Minh xuất hiện trong một sự kiện.
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Mới đây, người mẫu - diễn viên Bình Minh xuất hiện tại một sự kiện, đồng thời anh cũng hỗ trợ mọi người bưng bê nước. Trong clip, anh mặc trang phục tương đối đơn giản, kết hợp sơ mi trắng quần tây đen. Khác với trước đây, nam diễn viên không còn hào quang nghệ sĩ như trước, trở nên giản dị, như bao người bình thường khác.
Bởi vì đã lâu không hoạt động nghệ thuật, Bình Minh khiến không ít người bất ngờ và ngỡ ngàng với vẻ ngoài hiện tại. Không ít người cho rằng, Bình Minh ngày càng khác lạ, không còn vóc dáng của "nam thần" làng giải trí như xưa.
Bình Minh từng là siêu mẫu nam nổi tiếng trong showbiz Việt. Anh "lấn sân" vào lĩnh vực điện ảnh và tham gia nhiều bộ phim như: Chuyện tình xa xứ; Giao lộ định mệnh; Cô gái xấu xí; Người mẫu; Vật chứng mong manh; Nữ sát thủ; Khát vọng thượng lưu; Giấc mơ cỏ may... Bình Minh từng được nhận xét là người mẫu, diễn viên điển trai bậc nhất trong showbiz Việt. Hình ảnh của anh cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí, tờ lịch, quảng cáo...
Năm 2008, Bình Minh gây bất ngờ khi kết hôn cùng nữ doanh nhân Lê Anh Thơ. Nữ doanh nhân thành đạt đã chinh phục chàng siêu mẫu - diễn viên điển trai Bình Minh bởi vẻ đẹp học thức, dịu dàng, tài giao tiếp khéo léo. Hai người làm bạn 2 năm trước khi tiến tới quan hệ hẹn hò, yêu đương. Đến nay, cặp đôi đã có 2 con gái.
Hiện tại, Bình Minh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước mà tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng. Tuy không cùng kinh doanh nhưng vợ vẫn giúp đỡ, cho anh nhiều lời khuyên vì có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty, tập đoàn lớn.