Hà Anh khoe khoảnh khắc bên chồng Tây, nhưng thấy 'áy náy' vì lần đầu làm điều này với con gái

Hà Anh chia sẻ: "Bình thường có những lần mẹ đi công tác, con ở nhà với bố - hoặc ngược lại, nhưng cả bố và mẹ đi, con ở nhà với bà nội thì đây là lần đầu tiên. Con biết không, phải đến hết 3 năm đầu đời của con mẹ mới "nỡ" xa con qua đêm 1,2 ngày. Trước đó, nếu công việc yêu cầu, mẹ vẫn phải mang Myla theo mẹ bằng được. Mẹ ở đâu, con sẽ phải ở đó, vì mẹ muốn biết được bé bỏng của mẹ sẽ làm gì cả ngày, phải tận tay cho bé bỏng đi ngủ mỗi tối mẹ mới yên tâm! Sinh con ra, trách nhiệm của bố mẹ là giữ cho con an toàn, được yêu thương, và đầy đủ. Con cứ thế tung tăng vô tư lự mà lớn lên mỗi ngày, thế giới, cuộc sống có vần vò bố mẹ kiểu gì, bố mẹ cũng sẽ chẳng may may để lộ ra lo lắng hay nỗi buồn".

Buồn cười lắm nhé, đợt vừa rồi Myla đi Hà Nội cùng mẹ, lúc về mẹ nhận ra rằng mẹ nhìn sai giờ, nên hai mẹ con lỡ chuyến bay. Mẹ lầu bầu trách bản thân và kể với ông, ông và mẹ bàn luận sôi nổi lắm. Mẹ vì thấy mình ngu ngốc ẩu tả, lại tiếc tiền, nên tỏ vẻ không vui. Myla đang ngồi bên cạnh mẹ ngước lên hỏi mẹ "Mẹ ơi làm sao mẹ? Mình muộn giờ à? Máy bay đi rồi à mẹ?" đôi mắt con ánh lên sự quan tâm và lo lắng. Mẹ đang dán mắt vào màn hình điện thoại book vé mới, thấy bé bỏng thương quá liền nhìn lên trấn an con "không sao con ạ, mẹ giải quyết được rồi, con không có gì phải lo đâu!". Myla thấy mẹ nói vậy lại tiếp tục quay qua chơi con ngựa pony đồ chơi của con...", cô chia sẻ thêm.