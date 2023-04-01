Hà Anh khoe khoảnh khắc bên chồng Tây, nhưng thấy 'áy náy' vì lần đầu làm điều này với con gái

Hậu trường 01/04/2023 20:30

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã tiết lộ mình và chồng đang có chuyến công tác xa. Đồng thời, đây cũng là lần đầu cô để con gái ở nhà khi không có cả bố lẫn mẹ bên cạnh.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ chuyến công tác xa trên trang cá nhân của mình. Đây cũng là lần đầu cô để con gái ở nhà khi không có cả bố lẫn mẹ bên cạnh. Điều này khiến cô thấy áy náy với ái nữ vì từ khi có bé Myla, cô luôn muốn đưa con gái khám phá chu du khắp nơi và dành cho con những điều tuyệt vời nhất.

Hà Anh khoe khoảnh khắc bên chồng Tây, nhưng thấy 'áy náy' vì lần đầu làm điều này với con gái - Ảnh 1
Hà Anh trăn trở vì lần đầu để con ở nhà mà không có bố mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hà Anh chia sẻ: "Bình thường có những lần mẹ đi công tác, con ở nhà với bố - hoặc ngược lại, nhưng cả bố và mẹ đi, con ở nhà với bà nội thì đây là lần đầu tiên. Con biết không, phải đến hết 3 năm đầu đời của con mẹ mới "nỡ" xa con qua đêm 1,2 ngày. Trước đó, nếu công việc yêu cầu, mẹ vẫn phải mang Myla theo mẹ bằng được. Mẹ ở đâu, con sẽ phải ở đó, vì mẹ muốn biết được bé bỏng của mẹ sẽ làm gì cả ngày, phải tận tay cho bé bỏng đi ngủ mỗi tối mẹ mới yên tâm! Sinh con ra, trách nhiệm của bố mẹ là giữ cho con an toàn, được yêu thương, và đầy đủ. Con cứ thế tung tăng vô tư lự mà lớn lên mỗi ngày, thế giới, cuộc sống có vần vò bố mẹ kiểu gì, bố mẹ cũng sẽ chẳng may may để lộ ra lo lắng hay nỗi buồn".

Buồn cười lắm nhé, đợt vừa rồi Myla đi Hà Nội cùng mẹ, lúc về mẹ nhận ra rằng mẹ nhìn sai giờ, nên hai mẹ con lỡ chuyến bay. Mẹ lầu bầu trách bản thân và kể với ông, ông và mẹ bàn luận sôi nổi lắm. Mẹ vì thấy mình ngu ngốc ẩu tả, lại tiếc tiền, nên tỏ vẻ không vui. Myla đang ngồi bên cạnh mẹ ngước lên hỏi mẹ "Mẹ ơi làm sao mẹ? Mình muộn giờ à? Máy bay đi rồi à mẹ?" đôi mắt con ánh lên sự quan tâm và lo lắng. Mẹ đang dán mắt vào màn hình điện thoại book vé mới, thấy bé bỏng thương quá liền nhìn lên trấn an con "không sao con ạ, mẹ giải quyết được rồi, con không có gì phải lo đâu!". Myla thấy mẹ nói vậy lại tiếp tục quay qua chơi con ngựa pony đồ chơi của con...", cô chia sẻ thêm.

Hà Anh khoe khoảnh khắc bên chồng Tây, nhưng thấy 'áy náy' vì lần đầu làm điều này với con gái - Ảnh 2
Nữ siêu mẫu khoe khoảnh khắc bên ông xã - Ảnh: FBNV

Cô còn tiết lộ sự lãng mạn mà chồng làm cho mình trong chuyến đi: "Lần này bố "khao" mẹ, đưa mẹ đi chơi chu đáo lắm! Bố dành bao nhiêu thời gian tìm những quán ăn ngon, những nơi uống nước đẹp để bố mẹ cùng đi với nhau. Thương và quý lắm con ạ! Bố rất tận tình vì mẹ con mình. Mẹ post vài hình bố mẹ "ăn chơi", ra chiều thảnh thơi lắm. Nhưng thực lòng bố mẹ phải kiềm nỗi nhớ con, con bé tếu táo, hài hước, tình cảm, thơm phức của bố mẹ.

Mẹ ngồi trên máy bay, định bụng tranh thủ viết lại vài dòng để sau này con đọc lại con hiểu thêm phần nào về tình yêu của mẹ dành cho con. Cám ơn con đã làm con của bố mẹ. Mẹ cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm mẹ của con. Mẹ nguyện yêu con bằng cả cuộc đời mình, dù cái chết, cũng sẽ chẳng chia lìa chúng mình. Có lần con hỏi bố: "Nếu khi bố mẹ già bố mẹ bay lên trời, ai sẽ chăm con?" Mẹ bảo: "Lúc đó con có gia đình riêng của mình để yêu thương chăm sóc", nhưng con có vẻ không hình dung ra. Bố bảo: "Con gà của con sẽ chăm con!", con bật cười khanh khách. Đúng là bố con, luôn biết cách trả lời và đánh trống lảng với con. Mẹ yêu bố vì thế, vì mẹ luôn học được những điều thú vị từ bố".

"Hôm qua đang đi với nhau trên đường, bố đang hỏi mẹ là muốn đi ăn chỗ nào trong mấy chỗ bố gợi ý... mẹ không để ý lắm, trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ, mẹ chợt nói: "Này nếu mà em không lấy anh làm chồng thì liệu em sẽ lấy ai nhỉ?". Bố bật cười nói: "Hy vọng em lấy ai mà quan tâm lo lắng xem em muốn ăn gì tối nay!" Bố còn trêu mẹ: "Thật không thể tin được, trong khi anh đang vất vả tìm chỗ ăn uống chiều lòng em thì em lại nghĩ việc nếu không lấy anh thì lấy ai!". Mẹ chun mũi cười trêu bố: "Đó là lý do vì sao anh yêu em, vì anh không bao giờ có thể đoán được trong đầu em nghĩ gì!". Hai bố mẹ cười giòn tan, cảm giác gần nhau hơn và trẻ trung hơn. Mẹ nói vậy thôi chứ, nếu không lấy bố làm sao mẹ có Myla? Mà điều này mẹ không bao giờ đánh đổi với bất kỳ điều gì. Mẹ lại hiểu thêm vì sao người ta nói, ngay cả khi hôn nhân không thành: "Thôi cũng chẳng hối tiếc vì đã có những đứa con tuyệt vời!". Ngẫm ra, có con mình có cơ hội được học nhiều điều, và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình vì con. Mẹ yêu con rất nhiều, sắp được về ôm con và hít hà, mẹ con mình sẽ ngâm bồn với nhau! Mẹ đã mua bath bomb- quả xà phòng bọt hương lavender. Bố tị lắm, vì không có phần!".

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Từ khóa:   Hà Anh con gái Hà Anh sao Việt

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