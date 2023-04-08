Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng?

Từng là một trong những biểu tượng nam thần của showbiz nhưng mới đây, diễn viên Bình Minh bị bắt gặp hình ảnh xuống phong độ một cách trầm trọng. Giữa lúc dân tình còn bàn tán xôn xao, mới đây nhất, vợ chồng Bình Minh có dịp hội ngộ bất ngờ với siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Vợ chồng Bình Minh có dịp hội ngộ bất ngờ với siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Cụ thể trong ảnh, nàng siêu mẫu không ngần ngại chen giữa đôi vợ chồng, tự nhiên khoác vai Bình Minh và vợ của anh. Kèm theo đó, bà xã Bình Minh cũng để lại dòng trạng thái đầy hài hước: "Đố ai có tình tay ba mà hoà thuận như hội này. Áo đen chuyên gia gửi trẻ áo đầm cho áo trắng mà không chút nghi ngại gì Bình Minh".