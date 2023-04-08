Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng?

Hậu trường 08/04/2023 09:28

Động thái mới đây của bà xã Bình Minh cùng 'người thứ ba' của chồng đã thu hút nhiều sự chú ý.

Từng là một trong những biểu tượng nam thần của showbiz nhưng mới đây, diễn viên Bình Minh bị bắt gặp hình ảnh xuống phong độ một cách trầm trọng. Giữa lúc dân tình còn bàn tán xôn xao, mới đây nhất, vợ chồng Bình Minh có dịp hội ngộ bất ngờ với siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng? - Ảnh 1
Vợ chồng Bình Minh có dịp hội ngộ bất ngờ với siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Cụ thể trong ảnh, nàng siêu mẫu không ngần ngại chen giữa đôi vợ chồng, tự nhiên khoác vai Bình Minh và vợ của anh. Kèm theo đó, bà xã Bình Minh cũng để lại dòng trạng thái đầy hài hước: "Đố ai có tình tay ba mà hoà thuận như hội này. Áo đen chuyên gia gửi trẻ áo đầm cho áo trắng mà không chút nghi ngại gì Bình Minh".

Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng? - Ảnh 2
Bà xã Bình Minh hài hước trêu đùa tình bạn vợ chồng cô với Thanh Hằng như "chuyện tình tay ba" vì quá thân thiết - Ảnh: FBNV

Bà xã Bình Minh hài hước trêu đùa tình bạn vợ chồng cô với Thanh Hằng như "chuyện tình tay ba" vì quá thân thiết. Không chỉ có mối quan hệ tốt trong công việc mà cả ba còn thân thiết với nhau ở ngoài đời. Cả 3 người cùng chung một khung hình toát lên visual không chê vào đâu được. Hậu bị chê nhan sắc xuống cấp, lần này Bình Minh lộ diện trông khá bảnh bao, vẫn giữ phong độ như ngày nào. 

Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng? - Ảnh 3
Hậu bị chê nhan sắc xuống cấp, lần này Bình Minh lộ diện trông khá bảnh bao, vẫn giữ phong độ như ngày nào - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả bày tỏ hào hứng với mối tình tay ba này, đồng thời cũng để lại lời khen cho visual của 3 người. Bên cạnh, một số khán giả nhận xét dù Bình Minh đã tăng cân đáng kể tuy nhiên anh vẫn giữ được phong thái nam tính cùng thần thái đầy lịch lãm.

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