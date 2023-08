Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố

Nhận được nhiều lời khen từ những ngày mới vào nghề, "ông bố 2 con" hoàn toàn chinh phục người đối diện nhờ gương mặt điển trai đậm chất nam thần màn ảnh cùng nụ cười tỏa nắng và thần thái hút hồn. Hơn thế nữa, trang phục đơn giản vẫn không thể che mờ visual của nam thần một thời của showbiz Việt.

Bên cạnh đó, dân tình cũng đổ dồn chú ý đến vẻ ngoài hai cô con gái nhỏ nhà Bình Minh. Ngồi trọn trong vòng tay bố, An Nhiên và An Như ngày ấy khá nhỏ nhắn và đáng yêu. Hai bé được diện đầm hoa rất điệu đà.

Hiện tại, hai nhóc tì ngày nào đã lớn phổng phao. Cô chị cả An Nhiên năm nay mới 14 tuổi, thừa hưởng nhiều nét duyên của mẹ. Cô em An Như đã 11 tuổi lại được nhận xét là giống ba. Chính Bình Minh cũng phải thừa nhận rằng An Như là "bản sao" của mình.

Để con phát triển toàn diện,ngoài việc có gen trội từ bố, anh và bà xã cũng tìm hiểu cho bé tập yoga và bơi lội để phát triển thể chất tốt nhất. Ở tuổi dậy thì, 2 con nhà Bình Minh hoàn toàn "áp đảo" chiều cao của mẹ. An Nhiên và An Như hoàn toàn vượt trội so với chiều cao 1m81 của bố. Nhiều fan còn dự đoán 2 bé sẽ thành siêu mẫu nổi tiếng nếu có đam mê lấn sân vào showbiz.

Bình Minh và bà xã Anh Thơ kết hôn năm 2008. Trong suốt thời gian chung sống, cặp đôi vướng phải không ít những sóng gió. Trong khoảng thời gian mới cưới, sự chênh lệch về tuổi tác khi Bình Minh kém bà xã 4 tuổi khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên là người ưa vật chất, kết hôn để tìm một chỗ dựa về kinh tế. Dù vậy, Bình Minh luôn khẳng định bản thân vẫn luôn chung thủy với vợ và yêu thương gia đình.

Đến nay, vợ chồng Bình Minh xóa tan tất cả dị nghị bằng cách ứng xử khôn khéo cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc, ấm êm bên hai con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, bà xã của chàng siêu mẫu năm nào thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình cũng như khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi dù đã kết hôn nhiều năm.