Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố

Hậu trường 26/02/2023 08:30

Mỗi dịp xuất hiện trong khung hình cùng bố mẹ trên các trang mạng xã hội, hai ái nữ nhà Bình Minh lại khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Bình Minh là nam nghệ sĩ gạo cội của showbiz Việt. Hành trình làm nghệ thuật của nam thần sinh năm 1981 từ những ngày đầu làm nghệ thuật với vai trò người mẫu MC và diễn viên, anh đã được công chúng chào đón nồng nhiệt.  Sau nhiều năm cống hiến, mỹ nam gốc Lạng Sơn về chung 1 nhà với bà xã Anh Thơ và cùng nhau vun vén tổ ấm với 2 cô công chúa nhỏ. 

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, Bình Minh hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc bên 2 con ngày bé. Anh hoài niệm rằng: "Sao hồi đó 2 chỉ bé tí còn mình thì trẻ quá vậy ta?". 

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 2

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 3

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 4

Nhận được nhiều lời khen từ những ngày mới vào nghề, "ông bố 2 con" hoàn toàn chinh phục người đối diện nhờ gương mặt điển trai đậm chất nam thần màn ảnh cùng nụ cười tỏa nắng và thần thái hút hồn. Hơn thế nữa, trang phục đơn giản vẫn không thể che mờ visual của nam thần một thời của showbiz Việt.

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 5

Bên cạnh đó, dân tình cũng đổ dồn chú ý đến vẻ ngoài hai cô con gái nhỏ nhà Bình Minh. Ngồi trọn trong vòng tay bố, An Nhiên và An Như ngày ấy khá nhỏ nhắn và đáng yêu. Hai bé được diện đầm hoa rất điệu đà.

Hiện tại, hai nhóc tì ngày nào đã lớn phổng phao. Cô chị cả An Nhiên năm nay mới 14 tuổi, thừa hưởng nhiều nét duyên của mẹ. Cô em An Như đã 11 tuổi lại được nhận xét là giống ba. Chính Bình Minh cũng phải thừa nhận rằng An Như là "bản sao" của mình.

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 6

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 7

Để con phát triển toàn diện,ngoài việc có gen trội từ bố, anh và bà xã cũng tìm hiểu cho bé tập yoga và bơi lội để phát triển thể chất tốt nhất. Ở tuổi dậy thì, 2 con nhà Bình Minh hoàn toàn "áp đảo" chiều cao của mẹ. An Nhiên và An Như hoàn toàn vượt trội so với chiều cao 1m81 của bố. Nhiều fan còn dự đoán 2 bé sẽ thành siêu mẫu nổi tiếng nếu có đam mê lấn sân vào showbiz. 

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 8

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 9

Bình Minh và bà xã Anh Thơ kết hôn năm 2008. Trong suốt thời gian chung sống, cặp đôi vướng phải không ít những sóng gió. Trong khoảng thời gian mới cưới, sự chênh lệch về tuổi tác khi Bình Minh kém bà xã 4 tuổi khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên là người ưa vật chất, kết hôn để tìm một chỗ dựa về kinh tế. Dù vậy, Bình Minh luôn khẳng định bản thân vẫn luôn chung thủy với vợ và yêu thương gia đình.

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 10

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 11

Bình Minh khoe ảnh năm xưa: nhan sắc chuẩn 'soái ca' thời trẻ, hai ái nữ nay lớn phổng phao, sắp vượt mặt bố - Ảnh 12

Đến nay, vợ chồng Bình Minh xóa tan tất cả dị nghị bằng cách ứng xử khôn khéo cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc, ấm êm bên hai con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, bà xã của chàng siêu mẫu năm nào thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình cũng như khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi dù đã kết hôn nhiều năm.

Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu

Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu

Hai con gái nhà Bình Minh sở hữu chiều cao vượt trội khiến nhiều người trầm trồ, trong đó bé An Nhiên mới 13 tuổi đã cao 1m72.

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