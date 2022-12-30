Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai

Hậu trường 30/12/2022 09:24

trên trang cá nhân, bà xã MC Bình Minh vừa khoe ảnh gia đình thả dáng trong bộ áo dài truyền thống có màu sắc nổi bật. Nhưng dân tình lại đổ dồn sự chú ý vào 2 cô con gái của nam MC.

Bình Minh được nhiều khán giả biết đến với vai trò làm diễn viên, MC và người mẫu. Anh nên duyên cùng với doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Sau 14 năm về chung một nhà, cặp đôi hạnh phúc chào đón 2 "nàng công chúa" xinh xắn là An Nhiên và An Như. Đặc biệt, ái nữ nhà nam diễn viên thừa hưởng gen trội từ ba nên sở hữu chiều cao vượt trội khiến phụ huynh nhiều lần bị "dìm hàng" khi đứng cạnh.

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của MC Bình Minh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Bình Minh vừa khoe ảnh gia đình thả dáng trong bộ áo dài truyền thống có màu sắc nổi bật. Vợ chồng nam diễn viên và 2 con gái thể hiện tình cảm gia đình bền chặt và thắm thiết với nhiều giây phút nhẹ nhàng. Trước Tết nhưng tổ ấm của nam MC đã có màn chào sân ấn tượng, đi trước nhiều sao Việt.

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 2Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 3Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 4Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 5

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 6
Bà xã Bình Minh vừa khoe ảnh gia đình thả dáng trong bộ áo dài truyền thống có màu sắc nổi bật - Ảnh: Internet

Khung hình gia đình hạnh phúc nhưng An Nhiên, An Như như thường lệ lại trở thành tâm điểm chú ý. Hai cô bé ra dáng thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài. Được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng từ nhỏ và các em có niềm đam mê đặc biệt với thể thao nên việc phát triển chiều cao có phần vượt trội hơn so với những nhóc tỳ khác.

Cả 2 chị em đều thừa hưởng gen cao của bố mẹ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng An Nhiên và An Như đã có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Được biết chị cả An Nhiên hiện đã cao hơn mẹ và sắp sửa ngang bằng bố. An Như mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m54. Ngắm nhìn đôi chân dài miên man của 2 chị em, ai nấy đều dự đoán rằng 2 bé có tố chất trở thành người mẫu, hoa hậu trong tương lai. Cũng chính nhờ chiều cao vượt trội mà An Nhiên và An Như thường chiếm trọn spotlight khi chụp chung hình cùng bố mẹ.

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 7
Cả 2 con gái Bình Minh đều thừa hưởng gen cao của bố mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài thừa hưởng gen của bố mẹ, để có chiều cao vượt trội, 2 công chúa nhà Bình Minh thường xuyên rèn luyện thể thao, đặc biệt là môn bơi lội, cầu lông, bóng chuyền... Nữ doanh nhân Anh Thơ bật mí, các con đều chơi thể thao khoảng 4 tiếng/ngày. Cả hai nhóc tì đều tham gia vào đội tuyển bơi lội ở trường. An Như còn thường xuyên chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông...

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 8
 Để có chiều cao vượt trội, 2 công chúa nhà Bình Minh thường xuyên rèn luyện thể thao - Ảnh: Internet

Hai con đều thích các hoạt động thể dục thể thao đến nỗi mà mẹ Anh Thơ phải lo lắng: "Trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng, từ 8h đến 12h, mỗi môn một tiếng tù tì (đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày). Riêng vụ này thì em "trâu bò" hơn mẹ rồi, nghĩ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là 1 phần, dinh dưỡng đúng là 1 phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi".

Dù khá là bận bịu kinh doanh, nhưng cả Bình Minh và bà xã đều dành nhiều thời gian bên các con. Cả nhà cùng nhau đi ăn, đi chơi vui vẻ. Nam diễn viên từng bộc bạch: "Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con".

Khoe ảnh cả nhà mặc áo dài Tết, 2 con gái MC Bình Minh chiếm spotlight với chiều cao 'dìm hàng' bố mẹ, dự đoán thành siêu mẫu tương lai - Ảnh 9
Dù khá là bận bịu kinh doanh, nhưng cả Bình Minh và bà xã đều dành nhiều thời gian bên các con - Ảnh: Internet

May mắn có 2 con xinh xắn và cao ráo, vợ chồng nam MC tự hào dù nhiều lần bị "dìm hàng". Nhờ cách nuôi dạy khéo léo mà tổ ấm Bình Minh chính là hình mẫu nhiều người yêu thích.

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Vợ chồng Bình Minh giàu có nhưng khá kín tiếng khi chia sẻ về tài sản của mình, Song, những hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của cặp đôi cũng đủ khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt". 

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Từ khóa:   Bình Minh và Anh Thơ con gái Bình Minh vbiz

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