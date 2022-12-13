Choáng ngợp với bên trong cơ ngơi khủng của Bình Minh và bà xã đại gia hơn 4 tuổi

Cùng trải qua những "sóng gió" lại càng bền chặt, bên cạnh hai cô con gái xinh đẹp, vợ chồng Bình Minh còn sở hữu khối tài sản khủng với căn biệt thự hạng sang. Mặc dù giàu có nhưng cả hai lại khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về tài sản. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của cặp đôi cũng đủ khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt".

Sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Bình Minh gây bất ngờ khi quyết định kết hôn với bà xã giỏi giang hơn 4 tuổi - nữ doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Hôn nhân của cặp đôi trong những ngày đầu được nhận xét là "đôi đũa lệch" bởi sự khác biệt về ngoại hình, tuổi tác và kinh tế. Tuy nhiên, cặp đôi theo thời gian đã chứng minh tình yêu đích thực để cùng nhau vượt qua những điều tiếng.

Gia đình Bình Minh đã chuyển về cơ ngơi sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2016. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Bà xã Bình Minh cho thấy sự khéo léo và đảm đang khi trang trí tổ ấm vừa đẹp mắt lại thuận tiện sinh hoạt.

Căn biệt thự của gia đình Bình Minh rất rộng rãi và thoáng mát, xen kẽ không gian sinh hoạt là nhiều cây xanh tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, vợ chồng nam người mẫu còn đặc biệt thiết kế riêng một khu vực để cả gia đình tập thể dục, vui chơi.

Bình Minh có thể chơi golf thoải mái mà chẳng cần đi xa - Ảnh: FBNV

Vơ chồng nam người mẫu đầu tư loạt thiết bị tập thể dục - Ảnh: FBNV

Cả hai khéo léo làm đẹp cho tổ ấm - Ảnh: FBNV

Khu vực bể bơi ngoài trời là nơi bà xã Bình Minh tập thể dục, làm việc. Bên cạnh đó, vợ chồng nam người mẫu còn lắp đặt cả "sân golf" ngay trong nhà. Mặc dù không chia sẻ cụ thể nhưng khán giả có thể phỏng đoán số tiền mà Bình Minh và bà xã bỏ ra để hoàn thiện cơ ngơi không hề nhỏ.

Cả hai xây dựng tổ ấm trọn vẹn với 2 con gái - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Bình Minh cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đã 14 năm. Ở thời điểm ông xã vướng ồn ào tình ái với đồng nghiệp nữ, Anh Thơ cũng lựa chọn tin tưởng chồng hết mực. Cô cũng dành nhiều lời ngọt ngào khi nhắc đến người đàn ông của đời mình.

Hiện tại, dù bận rộn công việc riêng, cả Bình Minh và Anh Thơ đều dành tối đa thời gian trong ngày cho các bé. Họ cũng hay tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng để các con được dịp trải nghiệm.