Trường Giang nhớ về nghệ sĩ Chí Tài, đượm buồn chia sẻ kỷ niệm trong chuyến lưu diễn cùng đàn anh quá cố

Trong hậu trường "Nhà Trọ Destiny" vừa lên sóng, không ít khán giả xúc động khi nghe Trường Giang nhắc đến kỷ niệm khó quên cùng cố nghệ sĩ Chí Tài. Nghe Ngô Kiến Huy chia sẻ bố có lần ngủ gật khi đang lái xe, ông xã Nhã Phương liền nhớ đến người anh quá cố.

Trường Giang chia sẻ về kỷ niệm với Chí Tài. Ảnh: Chụp màn hình

Danh hài xứ Quảng tiết lộ với đàn em: "Ngày xưa thời anh Chí Tài còn sống, anh ấy đón anh đi diễn bên Mỹ: 'Để tao chở mày đi'. 12 tiếng mấy mới tới nên anh Tài lấy chiếc Lexus ra liền. Xe chạy bon bon nhưng thấy anh ấy nghiêng đầu ngủ gật, anh mới giật mình gọi anh ấy dậy. Anh Tài nhẹ nhàng: 'Anh hay ngủ vậy lắm'. Anh Tài dễ thương vậy đó". Nghe đến đây, các nghệ sĩ đều bật cười thích thú.