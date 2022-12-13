Trường Giang nhớ về nghệ sĩ Chí Tài, đượm buồn chia sẻ kỷ niệm trong chuyến lưu diễn cùng đàn anh quá cố

Đối với Trương Giang, nghệ sĩ Chí Tài có một vị trí quan trọng, là ân nhân giúp đỡ anh trong những ngày đầu bước chân vào showbiz.
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Trong hậu trường "Nhà Trọ Destiny" vừa lên sóng, không ít khán giả xúc động khi nghe Trường Giang nhắc đến kỷ niệm khó quên cùng cố nghệ sĩ Chí Tài. Nghe Ngô Kiến Huy chia sẻ bố có lần ngủ gật khi đang lái xe, ông xã Nhã Phương liền nhớ đến người anh quá cố.
Danh hài xứ Quảng tiết lộ với đàn em: "Ngày xưa thời anh Chí Tài còn sống, anh ấy đón anh đi diễn bên Mỹ: 'Để tao chở mày đi'. 12 tiếng mấy mới tới nên anh Tài lấy chiếc Lexus ra liền. Xe chạy bon bon nhưng thấy anh ấy nghiêng đầu ngủ gật, anh mới giật mình gọi anh ấy dậy. Anh Tài nhẹ nhàng: 'Anh hay ngủ vậy lắm'. Anh Tài dễ thương vậy đó". Nghe đến đây, các nghệ sĩ đều bật cười thích thú.
Trường Giang là một trong những người em thân thiết của cố nghệ sĩ Chí Tài, được nam danh hài dìu dắt và nâng đỡ trong suốt một khoảng thời gian dài. Trước đó, khi nghệ sĩ Chí Tài mất, Trường Giang khóc rất nhiều khi vào thắp hương và Nhã Phương phải dìu Trường Giang mới có thể đứng vững.
Theo chia sẻ từ bầu show Thomas Tâm Nguyễn – ông xã của nữ ca sĩ Hồng Ngọc, danh hài Trường Giang đã gọi video cho anh và chia sẻ về sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong điện thoại, ông xã Nhã Phương đã không kiềm được xúc động và bật khóc nức nở khi mất đi người anh lớn: “Từ nay sẽ không còn ai dịu dàng với em nữa, không còn ai để đánh đàn cho em hát nữa, và anh Chí Tài là người đã chỉ dạy cho em biết tử tế và vị tha hơn trong cuộc sống.”