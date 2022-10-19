Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm

Hậu trường 19/10/2022 16:08

Lời thủ thỉ của cô bé 3 tuổi dành cho bố thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều bình luận.

Ngày 19/10, trên Fanpage, nghệ sĩ Trường Giang đăng ảnh chơi đùa cùng con gái. Theo danh hài cho biết, do công việc bận rộn nên đã khá lâu rồi anh mới đón con đi học về và chơi đùa cùng ái nữ. Bé Destiny không giấu được niềm hạnh phúc khi được ba đón, sau đó thủ thỉ: "Không có ba là con buồn nhất". 

Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm - Ảnh 1
Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm - Ảnh 2
Con gái Trường Giang rất thích khi được ba đón đi học về và chơi đùa cùng. Ảnh: FBNV

Không chỉ Trường Giang mà cộng đồng mạng cũng "tan chảy" trước câu nói tình cảm của Destiny dành cho ba. Dù hiểu công việc của một nghệ sĩ luôn bận rộn, nhưng nhiều người mong có thể thấy nhiều hơn khoảnh khắc Trường Giang đưa đón con đi học và chia sẻ câu chuyện về ái nữ. "Em bé tình cảm quá"; "Nghe thương dễ sợ"; "Nghe xong là rụng tim luôn"; "Vì ba luôn là nhất trong lòng con"... dân mạng bình luận.

Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm - Ảnh 3

Destiny chào đời vào tháng 1/2019, đến khi cô bé được tám tháng tuổi thì bố mẹ mới công khai. Tuy nhiên, dung mạo của ái nữ chưa được vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương tiết lộ. Cặp đôi chỉ đăng ảnh từ phía sau hoặc che mặt. Lý giải việc không công khai chân dung con gái, hai nghệ sĩ cho biết muốn con có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cả hai sợ con gái sẽ bị tổn thương vì những lời nhận xét không hay.

Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm - Ảnh 4

Trường Giang cho biết con gái làm hai vợ chồng gắn kết, biết nhường nhịn và yêu thương nhau hơn. "Cả hai cũng sắp xếp công việc để chăm con. Tôi khi quay xong show hay làm xong việc đều về nhà luôn, được cái vợ tôi dễ lắm, miễn có gì đưa cô ấy ký tên là được, cái gì cũng là của bà ý. Thực ra hai vợ chồng cũng phải thay nhau chăm con. Ví dụ nếu tôi đi thì vợ sắp xếp ở nhà nhiều và ngược lại. Có con rồi hai vợ chồng thông minh hẳn ra, biết cái gì tốt, cái gì không”, anh nói.

Bận rộn không dành được nhiều thời gian cho con, câu nói của ái nữ khiến Trường Giang suy ngẫm - Ảnh 5

Ngày 25/9 vừa qua, Trường Giang - Nhã Phương thực hiện bộ ảnh tại nhà riêng ở Đồng Nai để kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi nghệ sĩ thoải mái chia sẻ sẻ gương mặt con gái trong một bộ ảnh. Nhân ngày đặc biệt, Nhã Phương cho biết con là niềm hạnh phúc, tài sản lớn nhất của vợ chồng cô hiện tại. Nữ diễn viên nói Destiny ngoan, đáng yêu, bắt đầu nhận biết nhiều thứ xung quanh cuộc sống. Ở nhà, bé thân với ba nhiều hơn mẹ. Tương lai, Nhã Phương muốn sinh thêm con để không khí gia đình thêm vui vẻ.

Hiện tại, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh. Nhã Phương từng nhiều lần bày tỏ cảm ơn ông xã hết mực yêu thương, chăm sóc vợ con và âm thầm hỗ trợ cô trong công việc. Cặp sao còn thường xuyên mặc đồ đôi, dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn như lúc mới yêu. Trường Giang - Nhã Phương hiện được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương bé Destiny

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