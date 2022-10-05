Trường Giang gạt nước mắt, kể về tuổi thơ khổ cực và nỗi khắc khoải nhớ về bữa cơm thiếu hơi ấm của mẹ

Trong đoạn clip hậu trường của chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang đã có những trải lòng với các đồng nghiệp về tuổi thơ khó khăn của mình. Nam danh hài cho biết anh biết nấu ăn từ khi còn nhỏ vì không có mẹ. Mỗi ngày, "Mười Khó" đều phải dành thời gian khoảng 3-4 tiếng đồng hồ để đi mót mủ cao su nhưng thu nhập còn chẳng tới 50 nghìn đồng.

Trường Giang là một trong những danh hài nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay và sở hữu khối tài sản hoành tráng. Thế nhưng trước khi thành công, nam danh hài từng có quá khứ cơ cực. Mỗi khi nhắc về khoảng thời gian trước đây của mình, Trường Giang đều cảm thấy nghẹn ngào.

Cũng tại chương trình này, Trường Giang từng tiết lộ rằng mẹ ruột ra đi từ khá sớm nên anh không biết được mặt bà. Giờ đây khi xem lại ảnh của mẹ thì nam danh hài toàn thấy hình trong đám tang.

Trường Giang tâm sự: "Ở chỗ của tôi có cánh đồng nào đâu mà mò cua bắt ốc, ở đó người ta toàn trồng rừng cao su. Học buổi sáng thì buổi trưa về nấu cơm vì tôi không có mẹ mà. Ăn cơm xong thì buổi chiều sẽ đi mót mủ cao su, mót ở đây có nghĩa là lượm mót đó, nhặt những phần dư lại còn dưới đất hoặc trên những cái tô bằng sành khá nhỏ. Tôi mót khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng được khoảng 2-3 lít mủ để bán. Còn nếu hôm nào học buổi chiều thì sáng dậy sẽ đi mót cái đó, trưa về nấu cơm và chiều sẽ đến trường".

"Tôi còn không được biết mặt mẹ. Hình của mẹ tôi chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám tang lại rất là nhiều. Tôi muốn coi hình mẹ chỉ có hình đám tang thôi. Còn tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ thì đã mất lúc đi Mỹ bị kẻ xấu mở vali và lấy đi. Đó là tấm hình duy nhất có 4 chữ của mẹ: Mùa xuân vui vẻ!", Trường Giang bộc bạch.

Trường Giang chưa nhìn thấy mặt mẹ, hình dung về bà chỉ trong trí tưởng tượng và qua những bức ảnh đã mờ. Ảnh: Internet

Từ khi mẹ mất, anh chị em Trường Giang phải tự lập, mạnh mẽ để bươn chải, vươn lên. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, gia cảnh lại khó khăn, nam danh hài chỉ mong được đi làm để tự lo cho bản thân.

"Tuổi ăn học, tôi lại không muốn đi học, chỉ mong được đi làm để tự lo được cho bản thân. Và mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn lao. Khi tôi đậu và học làm diễn viên, tôi về thăm mộ mẹ, xin mẹ cho tôi được nổi tiếng để có tiền lo cho gia đình", Trường Giang tâm sự.

Ít ai biết, trước khi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, Trường Giang từng phải lăn lộn với đủ các thể loại công việc từ phục vụ quán bar, vũ trường, bán nước, phát tờ rơi… Có thời điểm anh rơi vào cô đơn, tuyệt vọng, đường cùng… và đã nghĩ đến những điều tiêu cực.

Khi vào TP HCM học trường Sân khấu Điện ảnh, để kiếm tiền nuôi bản thân, nam danh hài phải đi “ăn nhờ ở đậu” nhà người quen, làm đủ nghề từ đi phục vụ tại vũ trường đến bán nước suối vỉa hè... Có thời gian, anh từng bị đuổi học do không có tiền đóng học phí. Thậm chí, có thời điểm Trường Giang rơi vào cô đơn, tuyệt vọng, đường cùng… và đã nghĩ đến những điều tiêu cực.

Chữ "nghèo" bám lấy Trường Giang suốt những ngày tháng tuổi thơ. Ảnh: Internet

Nhưng rồi, quãng thời gian trầy trật đó cũng qua đi! Bước ngoặt cuộc đời thay đổi khi anh gặp được cố nghệ sĩ Hữu Lộc và danh hài Hoài Linh. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, anh đều bảo rằng, nếu không có hai nghệ sĩ này thì chắc chắn sẽ không có Trường Giang của ngày hôm nay.

Dù đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Trường Giang vẫn quen lối sống giản dị. Ảnh: Internet

Hiện tại, Trường Giang đã tích lũy được khối tài sản “khủng” và có vợ đẹp con xinh. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kiếm bộn tiền nhờ công việc kinh doanh nhà hàng, chuyên về các món ăn đồng quê bình dị.

Nam diễn viên mang cả sự chất phát lên sân khấu. Ảnh: Internet

Dù có được nhiều thành công và hiện tại đã là ngôi sao lớn của làng giải trí, nhưng Trường Giang vẫn luôn tự nhận mình là "kẻ cùi bắp quê mùa". Anh chia sẻ: "Tôi sinh ra trong nghèo khó nên ăn những thứ cơm hàng cháo chợ đã quen. Giờ vào mấy nhà hàng sang trọng ngồi không thoải mái chút nào. Cứ thà ra vỉa hè hít xíu khói bụi xe cộ, ăn tô hủ tiếu bánh canh vài chục ngàn đồng mà thấy ngon miệng hơn". Anh vẫn luôn nói vui rằng muốn giữ cho mình một “chất quê” giữa phố. Đó cũng chính là những điều chân thật của Trường Giang mà khán giả yêu mến ở anh.