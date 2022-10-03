Trường Giang âm thầm về quê hương giúp đỡ bà con vùng lũ, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động

Hậu trường 03/10/2022 09:25

Chỉ khi hình ảnh được một người dân chia sẻ lên mạng xã hội, mọi người mới hay biết hành động ý nghĩa của danh hài xứ Quảng.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ chồng Trường Giang về quê hương Quảng Nam ủng hộ người dân vùng lũ. Là một người con của Quảng Nam, hơn ai hết, nam danh hài hiểu được những khó khăn, vất vả mà bà con nơi đâu phải gánh chịu sau mỗi lần mưa lũ đi qua. 

Cả hai diện đồ vô cùng giản dị để trao quà cho bà con bị ảnh hưởng do cơn bão Noru. Trở về quê hương, danh hài xứ Quảng xúc động: "Từ xưa đến giờ đồng bào là 2 tiếng gọi vô cùng thân thương, đặc biệt dòng máu Quảng Nam với em rất mãnh liệt và em vô cùng trân trọng và quý mến bởi nó là nơi nuôi em lớn. Ngay giữa bão lụt ở khác các tỉnh miền Trung thì em thấy vô cùng xót xa.

Tụi em sẽ luôn bên cạnh người dân Quảng Nam nhưng cho tụi em xin phép nhẹ nhàng thôi, êm ái một tí và đỡ ồn ào. Em rất cảm ơn các anh chị trong Hội Chữ Thập Đỏ luôn hỗ trợ tụi em hết mình trong chuyến phát quà này. Thưa bà con, hôm nay vợ chồng em có một ít quà nhỏ gửi đến người dân bị ảnh hưởng do cơn bão Noru vừa qua".

Trường Giang âm thầm về quê hương giúp đỡ bà con vùng lũ, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 1
Trường Giang âm thầm về quê hương giúp đỡ bà con vùng lũ, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 2
Trường Giang về Quảng Nam giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Chụp màn hình

Mười Khó khẳng định: "Anh chị em nghệ sĩ tụi em sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ bà con dù có khó khăn như thế nào cùng với sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ. Dù có chuyện gì xảy ra hay bị chỉ trích em không cần biết, với em một chữ cũng là tình thương, nửa chữ cũng là tình thương".

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người vô cùng cảm kích trước tinh thần "lá lành đùm lá rách" của vợ chồng Trường Giang. Trước đó, cả hai không hề công khai lịch trình về chuyến trở về Quảng Nam phát quà và hỗ trợ sau cơn bão số 4 trên các diễn đàn mạng xã hội. Cặp đôi âm thầm làm mà không cần hô hào kèm trống rình rang. 

Trường Giang âm thầm về quê hương giúp đỡ bà con vùng lũ, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 3
Trường Giang - Nhã Phương thường xuyên làm từ thiện. Ảnh: Internet

Từ xưa đến nay, Trường Giang hiếm khi rình rang về chuyện làm từ thiện trên truyền thông hay mạng xã hội. Anh luôn chọn cách âm thầm để chia sẻ với bà con khó khăn. Cũng chính vì điều này mà không ít lần Trường Giang bị mang tiếng là vô tâm, ích kỷ. Thực tế, những ai theo dõi danh hài xứ Quảng thì đều biết anh là người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Bởi sinh ra và lớn lên từ khó khăn, nên hơn ai hết Trường Giang hiểu được nỗi cơ cực của bà con. Bản thân anh cũng sống giản dị, không thích phô trương, rình rang.

Trường Giang âm thầm về quê hương giúp đỡ bà con vùng lũ, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 4
"Mười Khó" không thích phô trương chuyện làm từ thiện. Ảnh: Internet

Trường Giang quê gốc Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng sinh ra tại vùng quê thuộc tỉnh Đồng Nai trong một gia đình lao động và ba đời cả nội lẫn ngoại không ai dính dáng đến nghệ thuật. Bởi lẽ đó, niềm đam mê sân khấu của anh trong thời điểm này là thứ quá đỗi xa xôi, hão huyền, thậm chí, chính Trường Giang khi nhớ lại, anh cũng không biết chính xác nó bắt đầu từ đâu và khi nào. Tất cả chỉ đơn giản là “số trời đưa đẩy”.

Nhớ lại tuổi thơ của mình, Trường Giang từng bùi ngùi tâm sự: “Khổ cực lắm, dù tôi không phải lo gì cho gia đình nhiều nhưng vốn dĩ nó đã ở mức độ thấp rồi, đâu thể như những người khác, đi học về là có ba mẹ nấu cơm sẵn cho ăn. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy điều này rất bình thường và không có gì đáng bàn cãi, bởi ở vùng quê này, gia đình nào cũng có cuộc sống như vậy”.

Sau những nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, hiện tại Trường Giang đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz, cùng với đó là cơ ngơi hoành tráng. Không chỉ giàu có, nổi tiếng, danh hài xứ Quảng còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên Nhã Phương và cô con gái đáng yêu.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương mưa lũ miền Trung

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