Được khuyên xin con nuôi để hàn huyên tuổi xế chiều, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài nói gì?

Cố nghệ sĩ Chí Tài và bà xã nên duyên vợ chồng đã nhiều năm nhưng chưa có con. Đây cũng là nỗi tiếc nuối trong cuộc đời của anh. Sau khi chồng qua đời, nhiều khán giả khuyên Phương Loan nên nhận con nuôi. Song nữ ca sĩ lại không có suy nghĩ đó. Lý do bởi chị đã lớn tuổi, không nhận nuôi ai được nữa.

Đã 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, khán giả vẫn luôn xúc động khi nhắc tên anh và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của vợ anh, ca sĩ Phương Loan. Thời điểm chồng qua đời vào đầu tháng 12/2020, nữ ca sĩ suy sụp và khóc liên tục. Bà xã Chí Tài cho biết, trong những ngày đầu tiên, chị thường xuyên bị mất ngủ. Chỉ khi đồng nghiệp hỗ trợ, động viên và đưa thuốc an thần, Phương Loan mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để dễ yên giấc hơn.

Nhiều người hỏi tôi có định nhận con nuôi nhưng tôi không có suy nghĩ đó. Xung quanh tôi dù ở Mỹ hay Việt Nam luôn có gia đình, bạn bè. Niềm vui, năng lượng tích cực của họ khiến tôi ít nhiều quên đi nỗi buồn để bước tiếp", bà xã Chí Tài chia sẻ.

Nhiều người khuyên Phương Loan nên xin con nuôi để bầu bạn tuổi già, nhưng chị không có dự định đó. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, khi đăng tải hình ảnh khuôn viên nơi an nghỉ của ông xã, ca sĩ Phương Loan tiết lộ đây lần cuối chị đăng di ảnh chồng lên mạng xã hội: “Nụ cười anh còn mãi… Mỗi chiều thứ Sáu sau giờ làm việc bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng bé Heo up hình đi thăm anh lên Facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm. Hơn hai năm trôi qua, anh ngủ yên anh nhé. Anh vẫn ở mãi trong tim bé Heo. Thương lắm”.

Sau biến cố lớn, sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Họ mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực. Bà xã Chí Tài xuất hiện trong nhiều buổi hội họp cùng gia đình, bạn bè trong hình ảnh vui vẻ, tươi tắn.

Mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, đặc biệt là gu thời trang sành điệu của mình. Chị đã cắt tóc ngắn để có diện mạo càng trẻ hơn. Đặc biệt, vì là người lạc quan nên chị thường xuyên nở nụ cười tươi tắn, gây thiện cảm cũng như tạo cảm giác thân thiện, tươi trẻ cho người đối diện.

Ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài kết hôn năm 1987, không có con nhưng sống rất hạnh phúc. Khi còn sống, nghệ sĩ Chí Tài làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ, còn Phương Loan chủ yếu ở Mỹ. Vì thế, danh hài đã mua nhà để qua dịch có thể đón Phương Loan về Việt Nam. Tuy nhiên, anh ra đi sau cơn đột quỵ cuối năm 2020 mà chưa thể thực hiện được mong muốn đón vợ sống chung ở Việt Nam.

Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, là nghệ sĩ hài, nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ gốc Việt. Danh hài Chí Tài nổi tiếng qua một số vở diễn: Người nhà quê, Cổ tích một tình yêu, Dâu đất khách, Osin là ông nội, Ngao sò ốc hến (Liveshow Bảo Quốc 50 năm), Đánh ghen (Liveshow Hoài Linh - Ru lại câu hò)...