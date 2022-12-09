Hà Trí Quang và bạn trai xúc động giây phút nhìn thấy 2 con chào đời, dân mạng đồng loạt chúc mừng 2 'ông bố bỉm sữa'

Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Hà Trí Quang và bạn trai, sau thời gian dài chờ đợi họ cũng đã đón cặp song sinh ra đời.

Sáng nay (9/12), diễn viên Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới Thanh Đoàn cho biết, cặp song sinh (1 trai, 1 gái) của họ vừa chào đời. Có mặt tại bệnh viện, cặp đôi không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy 2 thiên thần nhỏ lọt lòng. Được biết, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn nhờ phương pháp mang thai hộ để có con.

Thời gian qua, Hà Trí Quang và người yêu liên tục chia sẻ khung hình cùng mua sắm, chuẩn bị đồ dùng cho con song sinh. Họ đã lập tài khoản cá nhân tên Ka Ka - Muội Muội để chào đón cặp song sinh của mình, ghi lại toàn bộ nhật kí cho các bé.

Trước đó, ngày 7/12, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn đã khởi hành sang Thái Lan, bắt đầu "cuộc sống bỉm sữa". Họ nóng lòng được đón chào hai nhóc tì sau bao ngày trông ngóng. Nhưng dù vậy, khi đến Thái Lan cặp đôi vẫn phải chờ đợi thêm 36 giờ đồng hồ mới có thể gặp mặt các bé. “Cách đây 1 năm có 1 chuyến bay mang tên 'Lo lắng và Hồi hộp'. Sau 1 năm có 1 chuyến bay mang tên 'Hạnh Phúc' mang về, Ka Ka - Muội Muội ơi, Cha Quang - Ba Đoàn đến đây!”, bạn trai Hà Trí Quang chia sẻ.

Ka Ka - Muội Muội được nhận xét là hai nhóc tì "sinh ra ở vạch đích" khi sống trong cơ ngơi sân vườn rộng 3000m2, phụ huynh là người nổi tiếng và được tạo điều kiện đủ đầy khi vừa chào đời. Hai bé hứa hẹn giúp tổ ấm của nam diễn viên đầy ắp tiếng cười trẻ thơ trong năm mới sắp đến.

Sau khi công khai mối tình với Thanh Đoàn, Hà Trí Quang thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Trước khi về cùng nhà, cả hai có 5 năm quen biết. Trong dịp mừng tân gia biệt thự 3.000m2 hồi đầu tháng 10 ở Đồng Tháp, cả hai đã mời nhiều bạn bè và nghệ sĩ thân thiết đến chung vui.

Từ khi công khai tình cảm, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn "dính như sam" từ mọi hoạt động đời sống đến công việc. Sống chung nhà, cả hai tự nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau từng chút một.

Đặc biệt, mỗi khi xuất hiện, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đều mặc đồ đôi, chứng tỏ “chủ quyền” cùng nhau. Từng có bình luận cho rằng việc mặc đồ đôi của cặp đôi là "kém sang", Thanh Đoàn đã thẳng thắn bày tỏ: "Trước tiên, anh cảm ơn lời góp ý của em rất nhiều, nhưng em ơi, mỗi người có một gu mặc đồ, một sở thích riêng. Chuyện mình thương nhau, sống chung với nhau là chắc chắn rồi, còn khi sống chung mà tương đồng về nhiều thứ nữa thì anh lại thấy hay hơn. Em góp ý thì anh cảm ơn nhưng nếu áp dụng theo mà anh cảm thấy sang, hạnh phúc hơn thì anh mới nghe, còn cảm thấy không phù hợp thì chắc chắn anh không nghe theo được".

Hà Trí Quang sinh năm 1986 là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Anh từng tham gia các phim như Lâu đài tình ái, Nghiệp sinh tử, Ải trần gian, Đoạn trường nam ai, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm, Đoạn trường nam ai... Trước khi công khai yêu Thanh Đoàn, diễn viên kín tiếng chuyện tình cảm. Anh từng vướng nghi vấn tình cảm với nhiều diễn viên nữ trong showbiz Việt.

Thanh Đoàn là hiện tượng livestream, có 1,6 triệu người theo dõi trên Facebook. Anh từng ra mắt MV hát cùng ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim. Trên YouTube, người yêu của Hà Trí Quang cũng có nhiều phim ngắn hút hàng triệu lượt xem.