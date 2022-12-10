Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản

Hậu trường 10/12/2022 15:19

Hoàng Bách hài hước cho biết, rất may đã triệt sản nếu không vợ chồng anh lại thêm thành viên nhí thứ 4.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Bách đến TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để công tác kết hợp nghĩ dưỡng. Trong lần ra Bắc này, nam ca sĩ được bà xã Đoàn Thanh Thảo tháp tùng.

Trên trang cá nhân, Hoàng Bách thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh của hai vợ chồng khi khám phá thành phố biển.

Sáng nay (10/12), Hoàng Bách cùng bà xã chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị chào tạm biệt Hạ Long. Nói lời cảm ơn mảnh đất này, nam ca sĩ hài hước cho biết việc "may" đã triệt sản, nếu không năm sau gia đình lại thêm thành viên.

Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản - Ảnh 1
Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản - Ảnh 2

Chia sẻ của Hoàng Bách.

Đăng tải hình ảnh, Hoàng Bách hào hứng: "Check-in một cái rồi tạm biệt nhau. Thành phố đẹp, đồ ăn ngon, không khí tuyệt vời, may mà 'ấy' rồi chứ không mùa thu năm sau lại chào đón thêm em bé mang tên Hoàng Hạ Long. Cảm ơn Quảng Ninh nhé".

Đầu năm 2020, nam ca sĩ Hoàng Bách đăng tải hình ảnh nằm trong bệnh viện để chờ thắt ống dẫn tinh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hoàng Bách cho biết, anh làm vậy là để tránh sinh con ngoài ý muốn và chia sẻ nỗi đau, sự vất vả với vợ khi chứng kiến cô mang thai, vượt cạn tới tận 3 lần.

Chứng kiến cảnh vợ vượt cạn lần thứ 3, Hoàng Bách đã quyết định anh mới là người thực hiện điều này chứ không phải vợ.

Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản - Ảnh 3

Anh chia sẻ: "Có nhiều điều chúng ta coi là rất bình thường, là đương nhiên, như việc sinh sản của phụ nữ. Nhưng nếu đã một lần ở trong phòng sinh cùng vợ, chỉ một lần thôi, chứng kiến giây phút đau đớn đến tận cùng, nguy hiểm đến tận cùng ấy của người phụ nữ để ban tặng cho ta một đứa con... bạn sẽ thấy những điều tôi làm là quá nhỏ bé.”

Nói về quyết định của chồng, bà xã Hoàng Bách xúc động: "Sau khi anh Bách vào phòng sinh vượt cạn cùng Thảo, về anh Bách quyết định ngay là anh sẽ làm việc này chứ không phải là Thảo nữa, anh muốn san sẻ một phần nỗi cực của vợ. Cảm ơn chồng vì quyết định mạnh mẽ, dứt khoát của anh".

Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản - Ảnh 4

Ca sĩ Hoàng Bách cùng vợ - cựu người mẫu Thanh Thảo quen biết từ năm 2003 và kết hôn sau 3 năm tìm hiểu. Họ hiện có tổ ấm hạnh phúc với 3 người con, gồm 2 trai một gái có tên là Tê Giác, Meo Meo và Hippo. 

Trên trang cá nhân, vợ chồng nam ca sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Anh dành nhiều lời có cánh cho vợ con và mãn nguyện vì có được tổ ấm hạnh phúc ở tuổi 42. 

Hoàng Bách nói: "15 năm kết hôn, tôi khó có thể kể hết những khó khăn đã đi qua. Cả hai sống chung từ khi còn rất trẻ bây giờ nhìn lại, đôi khi không hiểu bằng cách nào và động lực nào mà chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng được cuộc sống như bây giờ. Vợ chồng tôi trải qua rất nhiều thử thách, vì yêu, tin vào nhau và khá 'lì đòn' nên nắm tay vượt qua mọi thứ và chưa bao giờ nghĩ đến từ buông tay".

Đưa bà xã đi nghỉ dưỡng, ca sĩ Hoàng Bách thấy may vì đã triệt sản - Ảnh 5

Ca sĩ sinh năm 1980, quê Nam Định. Anh được bố mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Anh từng là cựu thành viên của nhóm nhạc AC&M. Hoàng Bách thường ra những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gia đình như album: 30+, Tôi muốn về nhà! (2015), MV Mình già đi cùng nhau (2019).

 

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