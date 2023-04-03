Động thái của Bình Minh sau loạt ảnh 'ngoại hình xuống sắc' ở tuổi U45

Cách đây không lâu, nam diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang bởi diện mạo kém lung linh qua camera thường. Không chỉ gương mặt khác lạ, ngoại hình của nam diễn viên cũng tăng cân rõ.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip về siêu mẫu diễn viên Bình Minh. Theo đó, nam diễn viên diện sơ mi trắng, quần tây đen cực lịch lãm xuất hiện trên một con phố. Hai tay nam siêu mẫu khệ nệ ôm hai thùng giấy to. Dù vác đồ khá mệt nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi và sự thân thiện với mọi người. Vóc dáng cao to thì đúng chuẩn nam thần năm nào nhưng dung mạo của Bình Minh lại gây thất vọng trầm trọng với người hâm mộ. Khuôn mặt anh già nua, mái tóc bạc thấy rõ cùng những nếp nhăn và bọng mắt khiến anh trông như một ông chú chính hiệu. Nhìn hình ảnh của Bình Minh mà dân tình không khỏi tiếc nuối.

Hình ảnh khác lạ gần đây của diễn viên Bình minh - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, trên trang cá nhân, vợ nam siêu mẫu vừa cập nhật khoảnh khắc đời thường sang chảnh của gia đình mình. Bên cạnh các hình ảnh của hai ái nữ, diện mạo Bình Minh cũng nhận được sự quan tâm lớn. Qua ống kính chụp của bà xã, nam diễn viên được khen ngợi bởi phong độ bảnh bao. Dù vậy, ở tuổi U50, anh bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác. Hình thể của Bình Minh cũng không còn săn chắc như thời còn hoạt động nghệ thuật.

Diện mạo Bình Minh cũng nhận được sự quan tâm lớn - Ảnh: FBNV Bình Minh từng được xem là nam nghệ sĩ có ngoại hình điển trai bậc nhất Vbiz. Không chỉ có gương mặt góc cạnh, nam diễn viên còn sở hữu hình thể chuẩn chỉnh, bụng 6 múi xịn sò. Với ngoại hình nổi bật, anh trở thành cái tên được "săn đón" khắp làng giải trí. Vợ chồng Bình Minh vẫn "giữ lửa" hôn nhân sau nhiều năm kết hôn - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bình Minh dành nhiều sự quan tâm cho gia đình nhỏ. Anh cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được thành công nhất định. Dù là bố và bận rộn công việc, nam diễn viên vẫn có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với hai cô con gái nhà mình. Không chỉ vậy, anh còn trở thành mẫu bạn đời lý tưởng bởi độ cưng chiều, yêu thương bà xã hết mực sau nhiều năm kết hôn.

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