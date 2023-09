Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh úp mở về cuộc sống mới: ‘Chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu’

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ Việt Anh - Hương Trần đã lấy lại tinh thần và cùng con trai bắt đầu cuộc sống mới.

Tháng 6/2019, Hương Trần khiến nhiều người bất ngờ khi công khai việc cô và Việt Anh đã chính thức “đường ai nấy đi”. Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh giành được quyền nuôi con trai – bé Đậu Đậu.

Gia đình hạnh phúc trước đây của vợ chồng Việt Anh - Ảnh: Internet

Sau khi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, Việt Anh đã đăng tin rao bán căn nhà cũ của cả hai ở Hà Nội. Trước tình thế này, Hương Trần đã cùng con trai chuyển sang nhà mới. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời khỏi ngôi nhà chứa nhiều kỷ niệm của hai mẹ con.

Hương Trần ngậm ngùi cùng con trai dọn khỏi nhà cũ - Ảnh: Internet

Trở thành mẹ đơn thân, Hương Trần đang nỗ lực từng ngày để mang lại cho con trai cuộc sống tốt nhất. Mới đây, cô nàng đã đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ: “Từng nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên đôi môi. Chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu. Vòng tay xiết lấy đôi vai mềm mại. Lắng nghe nhịp tim hơi thở của nhau”.

Bài đăng chia sẻ về cuộc sống mới của Hương Trần - Ảnh: FB

Có vẻ như sau chuỗi ngày trải qua biến cố hôn nhân, Hương Trần đã lấy lại tinh thần và tìm được niềm vui mới trong cuộc sống.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của vợ cũ Việt Anh, nhiều cư dân mạng cho rằng người đẹp đã tìm được tình yêu mới nên gửi lời chúc mừng đến cô. Bên cạnh đó là những bình luận động viên, an ủi từ bạn bè thân thiết của Hương Trần: “Chị tui đã yêu đời hơn rồi. Luôn luôn vui vẻ như này và hơn này chị nhé”, “Và con tim đã vui trở lại hử? Come on, babe!”…

