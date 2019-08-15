Sau gần 2 tháng qua Hàn trùng tu nhan sắc, Việt Anh khiến nhiều người ‘giật mình’ với gương mặt khác lạ

Nhan sắc hiện tại của nam diễn viên Việt Anh sau gần 2 tháng phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người không khỏi hoang mang và tiếc nuối.

Đầu tháng 7 vừa qua, diễn viên Việt Anh gây bất ngờ khi cùng Quế Vân sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng thời gian đầu mới công khai việc “dao kéo”, Việt Anh đã nhận về không ít những lời chỉ trích và chê bai từ cộng đồng mạng. Người mẫu Quế Vân đã phải lên tiếng bênh vực bạn thân của mình đồng thời cho biết Việt Anh sẽ dần đẹp lên.

Gương mặt Việt Anh đơ cứng, thiếu tự nhiên sau thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nữ người mẫu, Việt Anh đã “dao kéo” phần mũi, tiêm filler cằm và tế bào gốc cho da để trẻ trung hơn. Mặc dù gương mặt sau thẩm mỹ của Việt Anh vẫn còn đơ cứng nhưng Quế Vân khẳng định sau khoảng 3 tháng, các đường nét sẽ hài hòa và tự nhiên hơn.

Hình ảnh của Việt Anh sau 1 tháng 'dao kéo' được Quế Vân chia sẻ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, hình ảnh của Việt Anh sau gần 2 tháng thẩm mỹ đã khiến không ít người “giật mình” hoang mang vì quá khác lạ. Trái ngược với kỳ vọng của khán giả, Việt Anh xuất hiện với gương mặt đơ cứng, kém thon gọn và có phần già nua.

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên lại gây tranh cãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người thất vọng – Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho vẻ nam tính, điển trai trước đây của nam diễn viên “Người phán xử”.

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