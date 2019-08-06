Việt Anh rao bán nhà hậu ly hôn, vợ cũ Hương Trần ngậm ngùi dắt con trai ra đi

Hậu trường 06/08/2019 16:37

Vợ cũ Việt Anh - Hương Trần bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời khỏi chỗ cũ nhiều kỷ niệm để cùng con trai chuyển sang nhà mới.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, vợ cũ Việt Anh - Hương Trần vừa đăng tải loạt ảnh chụp kỷ niệm tại nơi ở cũ trước khi chuyển sang nhà mới. Dù tiếc nuối vì rời khỏi nơi từng có nhiều kỷ niệm, nhưng cô vẫn mạnh mẽ đối diện với thực tại. Bà mẹ đơn thân quyết bỏ qua quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

vo cu viet anh 1
Hương Trần tự động viên bản thân khi cùng con trai rời khỏi nhà cũ - Ảnh: FBNV

Hương Trần viết: "Hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc khép lại! Ở đây từ lúc những khu nhà còn chưa mọc lên hết, bây giờ đã kín cả rồi! Chào nhé ngôi nhà thân yêu, biết bao kỉ niệm từ lúc chưa có con, rồi lúc có bầu, rồi bây giờ cậu con trai đã gần 3 tuổi rồi!

Có những thứ đến lúc rồi cũng nên xếp vào quá khứ để bắt đầu lại một tương lai mới, một cuộc sống mới tốt hơn! Mẹ con Đậu đi nhé!".

vo cu viet anh 2
Cô lưu lại hình ảnh cuối cùng trước khi chuyển nhà - Ảnh: FBNV
vo cu viet anh 3
Vợ cũ Việt Anh tiếc nuối bởi đây là nơi gắn bó với hai mẹ con từ khi bé Đậu Đậu chưa ra đời đến nay - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng gửi lời động viên đến bà mẹ đơn thân. Mọi người tin rằng cuộc sống của Hương Trần sẽ sớm ổn định khi chuyển đến nơi ở mới.

"Cố gắng lên nhé 2 mẹ con Đậu"; "Cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa mới to hơn đẹp hơn đón 2 mẹ con Đậu. Cố lên nhé em"; "2 mẹ con cố gắng nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"; "Tương lai xứng đáng hơn chờ đợi mẹ con em phía trước. Cố lên cô gái"... dân mạng động viên vợ cũ Việt Anh.

vo cu viet anh 4

vo cu viet anh 5
Mọi người để lại vô số bình luận an ủi, động viên Hương Trần khi chuyển sang nơi ở mới - Ảnh: FB 

Cách đây ít tháng, Hương Trần - Việt Anh bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 7 năm mặn nồng. Sau chia tay, Hương Trần nhận được quyền nuôi con trai Đậu Đậu. Nam diễn viên Người phán xử từng chia sẻ để lại căn nhà cho vợ cũ và con trai. Tuy nhiên mới đây, Việt Anh bất ngờ đăng tin rao bán hoặc cho thuê vì không có nhu cầu sử dụng khiến nhiều người thắc mắc.

Chưa từng mặc áo cưới dù đã có 1 đời chồng, vợ cũ Việt Anh khẳng định: 'Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất'

Chưa từng mặc áo cưới dù đã có 1 đời chồng, vợ cũ Việt Anh khẳng định: 'Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất'

Hương Trần – vợ cũ Việt Anh gây bất ngờ với dòng tâm sự sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất sau khi khép lại cuộc hôn nhân 4 năm đầy giông tố.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Trần - Việt Anh diễn viên Việt anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026