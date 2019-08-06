Việt Anh rao bán nhà hậu ly hôn, vợ cũ Hương Trần ngậm ngùi dắt con trai ra đi

Vợ cũ Việt Anh - Hương Trần bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời khỏi chỗ cũ nhiều kỷ niệm để cùng con trai chuyển sang nhà mới.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, vợ cũ Việt Anh - Hương Trần vừa đăng tải loạt ảnh chụp kỷ niệm tại nơi ở cũ trước khi chuyển sang nhà mới. Dù tiếc nuối vì rời khỏi nơi từng có nhiều kỷ niệm, nhưng cô vẫn mạnh mẽ đối diện với thực tại. Bà mẹ đơn thân quyết bỏ qua quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Hương Trần tự động viên bản thân khi cùng con trai rời khỏi nhà cũ - Ảnh: FBNV Hương Trần viết: "Hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc khép lại! Ở đây từ lúc những khu nhà còn chưa mọc lên hết, bây giờ đã kín cả rồi! Chào nhé ngôi nhà thân yêu, biết bao kỉ niệm từ lúc chưa có con, rồi lúc có bầu, rồi bây giờ cậu con trai đã gần 3 tuổi rồi!

Có những thứ đến lúc rồi cũng nên xếp vào quá khứ để bắt đầu lại một tương lai mới, một cuộc sống mới tốt hơn! Mẹ con Đậu đi nhé!". Cô lưu lại hình ảnh cuối cùng trước khi chuyển nhà - Ảnh: FBNV Vợ cũ Việt Anh tiếc nuối bởi đây là nơi gắn bó với hai mẹ con từ khi bé Đậu Đậu chưa ra đời đến nay - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng gửi lời động viên đến bà mẹ đơn thân. Mọi người tin rằng cuộc sống của Hương Trần sẽ sớm ổn định khi chuyển đến nơi ở mới.

"Cố gắng lên nhé 2 mẹ con Đậu"; "Cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa mới to hơn đẹp hơn đón 2 mẹ con Đậu. Cố lên nhé em"; "2 mẹ con cố gắng nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"; "Tương lai xứng đáng hơn chờ đợi mẹ con em phía trước. Cố lên cô gái"... dân mạng động viên vợ cũ Việt Anh. Mọi người để lại vô số bình luận an ủi, động viên Hương Trần khi chuyển sang nơi ở mới - Ảnh: FB Cách đây ít tháng, Hương Trần - Việt Anh bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 7 năm mặn nồng. Sau chia tay, Hương Trần nhận được quyền nuôi con trai Đậu Đậu. Nam diễn viên Người phán xử từng chia sẻ để lại căn nhà cho vợ cũ và con trai. Tuy nhiên mới đây, Việt Anh bất ngờ đăng tin rao bán hoặc cho thuê vì không có nhu cầu sử dụng khiến nhiều người thắc mắc.

Chưa từng mặc áo cưới dù đã có 1 đời chồng, vợ cũ Việt Anh khẳng định: 'Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất' Hương Trần – vợ cũ Việt Anh gây bất ngờ với dòng tâm sự sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất sau khi khép lại cuộc hôn nhân 4 năm đầy giông tố.

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