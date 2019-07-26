Bị vợ cũ đòi 'cho cả lũ lên sóng', Việt Anh than mất tất cả, phải làm lại từ hai bàn tay trắng

Những lùm xùm hậu ly hôn giữa diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ dòng chia sẻ của diễn viên Việt Anh cách đây ít ngày. Nam diễn viên Người phán xử cho biết cuối năm nay sẽ đưa con trai vào TP. Hồ Chí Minh sống cùng, và sẽ làm mọi cách để thực hiện được điều này. "Đợi bố nhé, cuối năm nay vào đây bố con mình tung hoành trong này. Đây sẽ là đất của con, bố sẽ làm mọi cách để điều đó thành sự thật. Nhớ em của bố", Việt Anh viết.

Diễn viên Việt Anh muốn đưa con trai vào Nam sống cùng - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, Hương Trần đã có động thái ngầm đáp trả. Bà mẹ đơn thân khẳng định dù khó khăn, vất vả cũng sẽ nuôi con trai khôn lớn, không ai có thể thay cô làm điều đó. Trả lời truyền thông, vợ cũ Việt Anh thẳng thắn: "Khi ly hôn, tòa án đã phân xử quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi được quyền nuôi bé Đậu Đậu đến lúc 18 tuổi. Điều đó hoàn toàn đúng luật pháp. Tôi có nghe loáng thoáng việc Việt Anh muốn giành quyền nuôi con, nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu”. Hương Trần kiên quyết không để ai thay cô nuôi con trai khôn lớn - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại, tối 25/7, Hương Trần gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bức xúc: "Có lẽ nào mình cho cả lũ lên sóng. Muốn bình yên nuôi con nhưng có thể loại bố nào khốn nạn như thế tôi cũng không giữ đâu nhé. Thích kiện, kiện cả đôi luôn đi”.

Dòng chia sẻ của cô nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng động viên và ủng hộ cô giữ quyền nuôi con.

Hương Trần đã xóa dòng trạng thái này một lúc sau đó - Ảnh: FBNV Hiện sự việc đang ngày càng căng thẳng khi Việt Anh tiếp tục lên tiếng. Khuya 25/7, nam diễn viên viết trên trang cá nhân: “Đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và không còn gì cả, sẽ phải làm lại mọi thứ bằng 2 bàn tay trắng. Tôi thừa nhận là lúc này tôi không còn gì cả, rồi sao không? Tôi nói ra đây không phải để nhận sự thương hại hay giúp đỡ của mọi người mà chỉ để tôi sẽ nhớ mãi cái ngày này 25/7/2019"". Động thái mới nhất của nam diễn viên - Ảnh: FBNV Hiện công chúng hi vọng cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện, kết thúc mọi việc trong êm đẹp.

Việt Anh muốn làm mọi cách để đưa con trai vào Nam, vợ cũ có động thái bất ngờ Ngay sau dòng trạng thái muốn đưa con trai vào Sài Gòn sống cùng của diễn viên Việt Anh, vợ cũ Hương Trần đã có động thái bất ngờ.

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