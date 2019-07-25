Việt Anh muốn làm mọi cách để đưa con trai vào Nam, vợ cũ có động thái bất ngờ

Ngay sau dòng trạng thái muốn đưa con trai vào Sài Gòn sống cùng của diễn viên Việt Anh, vợ cũ Hương Trần đã có động thái bất ngờ.

Cách đây không lâu, Diễn viên Việt Anh và Hương Trần đã chính thức thông báo "đường ai nấy đi" sau 7 năm chung sống. Hậu ly hôn, nam diễn viên Người phán xử vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, còn con trai Đậu Đậu sống cùng mẹ tại Hà Nội. Thế nhưng mới đây, diễn viên Việt Anh bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ ẩn ý nhắc đến con trai. Trên trang cá nhân, anh khoe ảnh "hoàng tử bé" kèm những lời nhắn yêu thương. Nam diễn viên hứa cuối năm nay sẽ đưa cậu nhóc vào Nam sống cùng bố.

"Đợi bố nhé, cuối năm nay vào đây bố con mình tung hoành trong này. Đây sẽ là đất của con, bố sẽ làm mọi cách để điều đó thành sự thật. Nhớ em của bố!", Việt Anh chia sẻ. Việt Anh muốn đưa con trai vào Sài Gòn sống chung - Ảnh: FBNV Vài giờ sau dòng trạng thái của chồng cũ, Hương Trần cũng viết lời yêu thương gửi đến quý tử đầu lòng và khẳng định, dù khó khăn đến đâu cũng quyết nuôi lớn con trai trong vòng tay mình, không ai có thể thay cô làm điều đó.

Hương Trần viết: "Dù khó khăn, vất vả, mẹ cũng sẽ nuôi con lớn trong vòng tay của mẹ. Mẹ không nhiều tiền và cũng không có điều kiện, nhưng ít nhất mẹ có đủ tình yêu thương dành cho em. Và chẳng ai có thể thay mẹ làm điều đó. Love you". Hương Trần cho biết, không ai có thể thay cô nuôi dạy con trai khôn lớn - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời hồi đáp thẳng thắn của Hương Trần khi chồng cũ có ý định đưa bé Đậu Đậu vào Sài Gòn sống cùng. Dân mạng ủng hộ cô giữ quyền nuôi con - Ảnh: FBNV Tâm sự của Hương Trần cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng ủng hộ: "Mẹ đâu con đó nhé chị. Rời xa vòng tay mẹ là bão tố. 1 người cha tốt nhưng không ấm áp và yêu thương con bằng mẹ"; "Nghe đâu thấy bảo cuối năm bé phải vào Sài Gòn với bố. Hy vọng bé được ở với mẹ của bé. 2 mẹ con cố lên nhé"; "Chính xác em! Mình có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ bỏ con"...

Hậu ly hôn vợ hot girl, diễn viên Việt Anh úp mở việc đưa con trai vào Sài Gòn sống cùng Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh liên tục thể hiện nỗi nhớ con trai và úp mở về việc sẽ đưa con vào Sài Gòn sinh sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-anh-muon-lam-moi-cach-de-dua-con-trai-vao-nam-vo-cu-co-dong-thai-bat-ngo-332224.html