Bức xúc vì gia đình Quỳnh Nga bị chửi khi con gái vào vai "tiểu tam" trong phim "Về nhà đi con", diễn viên Việt Anh lên tiếng bênh vực.

Cách đây ít giờ, diễn viên Quỳnh Nga vừa đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái bức xúc khi gia đình, bố mẹ bị dân mạng mắng chửi. Nguyên nhân là vì cô đã hóa thân quá thành công vào vai Nhã trong phim Về nhà đi con - "người thứ 3" phá đám khiến hôn nhân của "Thư - Vũ" trên bờ vực đổ vỡ. Quỳnh Nga viết: "Các bạn có thể chửi Nhã chửi mình nhưng đừng lôi cả gia đình bố mẹ mình vào để chửi để châm chọc. Thử đặt trường hợp là bản thân ngày ngày nhận được inbox những lời như vậy đến gia đình mình các bạn sẽ như nào".

Quỳnh Nga yêu cầu mọi người không kéo gia đình và bố mẹ cô ra xúc phạm chỉ vì một vai diễn - Ảnh:FBNV Nhã là một trong những vai diễn đắt giá giúp bộ phim 'Về nhà đi con' thêm thành công - Ảnh: Internet Là người bạn thân thiết nhiều năm trong nghề, diễn viên Việt Anh lập tức lên tiếng bênh vực. Anh phản ứng cực gắt trước cách hành xử của cộng đồng mạng với Quỳnh Nga. "Là 1 đồng nghiệp, 1 người bạn tôi thấy cần phải chia sẻ về điều này. Đã rất lâu cô ấy quay trở lại và nỗ lực rất lớn để cố gắng hoàn thành vai diễn nhưng cách 1 số khán giả cho mình cái quyền xúc phạm người khác 1 cách thái quá thì cần phải xem lại. Có học và vô học chỉ khác nhau cách thể hiện. Tôi chưa bao giờ ngại khi đứng ra lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp hay những người bạn của mình nếu mọi thứ đi quá giới hạn. Khi các bạn không tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải tôn trọng các bạn. Nghệ sĩ cũng chỉ là 1 con người thôi mọi người nhé. Vừa phải thôi", phản ứng của Việt Anh.

Việt Anh không ngại khi công khai bảo vệ Quỳnh Nga - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại, anh còn gay gắt nói thêm: "Không biết từ bao giờ khán giả cho mình cái quyền chà đạp nghệ sĩ và không phân biệt được giữa việc nhận xét và miệt thị". Ngay lập tức, dòng chia sẻ của nam diễn viên Người phán xử nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Rất nhiều đồng nghiệp để lại bình luận đồng tình với ý kiến của Việt Anh, hi vọng khán giả phân biệt rõ ràng giữa phim ảnh và đời thực.

Nhan sắc của Việt Anh dần hồi phục sau phẫu thuật nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn "lạ hoắc" Dù đã bớt sưng so với khi mới phẫu thuật thẩm mỹ xong nhưng gương mặt của Việt Anh đã thay đổi khá nhiều, không còn nhìn ra nét đẹp ngày xưa.

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