Chê Việt Anh thậm tệ, Dương Yến Ngọc bị Quế Vân 'bóc phốt' thẩm mỹ lỗi, mũi hõm, hếch, lệch đến đáng sợ

Hậu trường 08/07/2019 14:04

Bức xúc vì diễn viên Việt Anh bị chê bai khi thẩm mỹ, người mẫu Quế Vân tung bằng chứng "vạch mặt" Dương Yến Ngọc.

Chuyện diễn viên Việt Anh sang Hàn Quốc "tân trang nhan sắc" khiến dư luận dậy sóng ít ngày qua. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng chê bai và bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của "Phan Hải". Đáng chú ý nhất là bài viết của người mẫu Dương Yến Ngọc về chuyện này.

Cô không ngần ngại nhận xét gương mặt của Việt Anh sau thẩm mỹ: "Diễn viên Việt Anh đã chỉnh sửa thẩm mỹ đây sao? Chiếc cằm vuông nam tính có lộc bất động sản nay còn đâu, thay vào đó là chiếc cằm dài đa tình, đa sầu, đa cảm… Tính cách Việt Anh xưa nay đa tình nay còn đa tình hơn, số lại khổ vì tình nữa cho xem. Mũi sửa cấu trúc sau 6 tháng sẽ gom nhỏ lại, luận về tướng, đàn ông nên mũi to, dày thịt, phú quý tự tìm tới. Việt Anh làm mũi nhỏ lại nên sẽ mất lộc này đi… Thật tiếc”.

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Việt Anh bị đồng nghiệp chê khi tung ảnh sau thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Ngay khi đọc được bài viết này, người mẫu Quế Vân - người vừa đưa Việt Anh sang Hàn Quốc "tân trang nhan sắc" đã lên tiếng phản pháo. Cô nói thẳng mặt: "Dương Yến Ngọc! Bạn ơi, mình nghĩ bạn đã từng làm về thẩm mỹ, chắc bạn cũng biết về việc mới có 6 ngày thì làm sao mà đẹp được đúng không? Mình nhớ là bạn đã từng bị hỏng mũi và bạn nhờ mình tư vấn cho bạn mà. Vậy nên mình nghĩ chúng ta nên chờ thời gian sẽ có câu trả lời. Đừng nói đến chuyện không có cái tâm. Mà chúng ta hãy nói đến việc không nên phán xét vội những điều chúng ta chưa chắc chắn”.

Kèm theo đó, mỹ nhân sinh năm 1982 còn đăng loạt ảnh chụp màn hình với nội dung từng tư vấn sửa mũi cho đồng nghiệp. Khi đó, Dương Yến Ngọc sửa mũi bị hỏng và nhắn tin nhờ Quế Vân góp ý.

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Quế Vân tung bằng chứng Dương Yến Ngọc từng thẩm mỹ mũi bị hỏng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, diễn viên Người phán xử để lại bình luận: "Người nào gieo nghiệp người đó hưởng, bỏ đi! Trên đường về đích mà cứ mải đá từng hòn sỏi trên đường thì bao giờ mới về tới nơi, ngẩng mặt lên mà đi đừng cúi xuống”. Ngay lập tức, Quế Vân đáp lời: "Bởi vậy nên anh cứ chờ ngày xuất thần anh em mình trả lời họ tiếp nhá".

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Hiện Quế Vân và Việt Anh vẫn đang ở Hàn Quốc đợi vết mổ lành lặn - Ảnh: FBNV

Vài giờ trước, Việt Anh đã lên tiếng về hình ảnh gương mặt khác lạ khó nhận ra sau thẩm mỹ. Nam diễn viên phân trần, do anh dùng app chỉnh ảnh nên khiến nhiều đường nét trở nên khác lạ, làm mọi người hiểu lầm.

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Việc diễn viên Việt Anh phẫu thuật thẩm mỹ khiến đường nét trên khuôn mặt anh thay đổi khác lạ so với trước đây.

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Từ khóa:   Dương Yến Ngọc diễn viên Việt Anh Quế Vân - Việt Anh

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