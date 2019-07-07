‘Chịu không nổi’ khi thấy Việt Anh bị dân mạng ‘ném đá’ nhan sắc hậu phẫu thuật, Quế Vân vội lên tiếng bênh vực

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quế Vân đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên Việt Anh khi anh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, Việt Anh “Người phán xử” bất ngờ gây chú ý khi khoe diện mạo đầy khác lạ với người hâm mộ. Theo đó, đây là hình ảnh đầu tiên nam diễn viên tiết lộ trên trang cá nhân sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Hình ảnh hậu 'dao kéo' của Việt Anh - Ảnh: Internet Ngay lập tức, nhan sắc hậu “dao kéo” của Việt Anh trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội với vô số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra thất vọng trước diện mạo mới của nam diễn viên. Nhiều người cho rằng, gương mặt hiện tại của Việt Anh có phần đơ cứng và kém sắc hơn. Số khác lại cảm thấy tiếc nuối cho vẻ nam tính, điển trai trước đây của anh.

Cộng đồng mạng la ó trước diện mạo mới của nam diễn viên - Ảnh: Internet Trước những ý kiến có phần tiêu cực này, Việt Anh đã xóa bỏ hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân chỉ sau 1 giờ đăng tải. Ngay khi cư dân mạng đều đang chĩa mũi dùi vào Việt Anh thì người bạn đồng hành cùng anh, ca sĩ Quế Vân đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên “Người phán xử”.

Quế Vân từng gọi Việt Anh là người bạn tri kỷ - Ảnh: Internet Trên Facebook cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh chụp cùng Việt Anh trong chuyến đi Hàn Quốc kèm dòng trạng thái: “Theo các bạn thì có ai vừa phẫu thuật xong được 6 ngày mà đã đẹp luôn chưa? Mình nghĩ các bạn nên dành thời gian hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Đừng vội phán xét điều gì mà chúng ta chưa chắc chắn. Tôi hứa với các bạn 15 ngày sau tôi sẽ công bố hình ảnh thực tế và lúc đó chúng ta hãy tiếp tục nhận xét nhé”. Ca sĩ Quế Vân lên tiếng bênh vực bạn thân - Ảnh: Internet Không chỉ khuyên cộng đồng mạng ngưng phán xét về người khác, Quế Vân còn khẳng định sau 15 ngày, cô sẽ công bố hình ảnh xuất sắc hơn của Việt Anh hậu phẫu thuật. Được biết, ca sĩ Quế Vân chính là người giới thiệu và đưa Việt Anh qua Hàn để tân trang nhan sắc.

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