Vừa ly hôn đã bị 'cắn trộm', vợ cũ Việt Anh phẫn nộ: 'Nếu ai động vào mẹ con tôi không bao giờ để yên'

Hậu trường 01/07/2019 14:40

Sau ly hôn, cuộc sống của vợ cũ Việt Anh dường như vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Chân dài này có nhiều tâm sự buồn bã, thậm chí phản ứng gay gắt.

Câu chuyện hậu ly hôn của vợ chồng Việt Anh vẫn đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Sau khi chia tay, nam diễn viên Người phán xử vui vẻ cùng bạn bè du lịch khắp nơi. Ngược lại, vợ cũ Việt Anh liên tục chia sẻ những dòng tâm sự tức giận, khó chịu.

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Hương Trần liên tục đăng tải những status thể hiện trạng thái bực tức - Ảnh: FBNV
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Còn Việt Anh vui vẻ đến Hàn Quốc du lịch sau chuyến đi Trung Quốc - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, bà mẹ đơn thân lại khiến dư luận xôn xao khi đăng tải trên Facebook cá nhân dòng trạng thái bực tức. Vợ cũ Việt Anh phẫn nộ khi bị nhiều người nói xấu, móc mỉa mẹ con cô sau lưng.

Cô viết: "Mình chỉ mong muốn được cuộc sống bình yên nuôi con, và được hưởng những gì đáng lẽ là của mình, bù lại những thứ mình đã đánh mất chính là tuổi xuân...

Nhưng mấy bạn sống có đức lên tý nhé, mình chả muốn động chạm ai nhưng nếu ai động vào mẹ con tôi không bao giờ để yên! Tình yêu đẹp rồi sao vẫn phải theo dõi mẹ con người ta mà cắn trộm thế! Hèn nhỉ".

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Kèm với dòng trạng thái bức xúc, Hương Trần khoe ảnh bình yên bên con trai - ảnh: FBNV

Cuộc sống chưa hết xáo trộn sau khi ly hôn, Hương Trần lại tiếp tục gặp những chuyện không hay. Chân dài này yêu cầu mọi người hãy để cô và con trai bình yên, để bù đắp lại quãng thời gian thanh xuân đã qua.

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Dân mạng an ủi, bày tỏ sự xót xa với cảnh ngộ của bà mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của vợ cũ Việt Anh, mọi người để lại bình luận đồng cảm, động viên cô vượt qua khủng hoảng để chăm sóc con trai cưng.

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