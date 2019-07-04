Hơn 1 tháng làm mẹ đơn thân, vợ cũ Việt Anh bất lực khi thấy con trai gầy xọp vì không ăn uống được

Cuộc sống của Hương Trần - vợ cũ Việt Anh đang gặp không ít khó khăn. Chuyện khiến cô buồn nhất là con trai Đậu Đậu bị bệnh, không ăn uống được gì.

Giữa tháng 6 vừa qua, Việt Anh và Hương Trần bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 7 năm mặn nồng khiến công chúng bàng hoàng. Hiện cả hai đã hoàn tất mọi thủ tục tại tòa, bé Đậu Đậu sẽ sống với mẹ. Về phía nam diễn viên Người phán xử, dù chuyển vào TP. Hồ Chí Minh hoạt động nhưng anh vẫn thường xuyên quan tâm, chăm sóc con trai.

Nguyên nhân khiến Hương Trần - Việt Anh ly hôn là vì bất đồng quan điểm sống và suy nghĩ - Ảnh: FBNV

Hơn 1 tháng ly hôn, cuộc sống của Hương Trần bị xáo trộn khá nhiều. Ngoài nỗi buồn hôn nhân tan vỡ, vợ cũ Việt Anh còn chịu áp lực khi con trai hay bệnh, sụt cân liên tục.

Ít giờ trước, cô vừa đăng tải dòng trạng thái buồn bã, xuống tinh thần vì con trai hay bệnh vặt. Hương Trần than vãn: "Thương em của mẹ, năm bị 3 lần tay chân miệng. Người không mọc đâu, toàn trong mồm thế mới điên! Chả ăn được gì, cũng chả uống được gì! Gầy hóp hết mặt rồi! Thấy con đau con khóc, mẹ thật bất lực...".

Con trai bị bệnh không thể ăn uống được, vợ cũ Việt Anh cảm thấy bất lực vì không làm được gì - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của bà mẹ đơn thân, dân mạng gửi lời động viên cô và hi vọng bé Đậu Đậu nhanh hết bệnh.

Đồng cảm với nỗi khổ của Hương Trần khi một mình chăm con bệnh, dân mạng vào động viên - Ảnh: FBNV

Trước khi sang Hàn Quốc “tân trang nhan sắc”, diễn viên Việt Anh cũng bày tỏ sự lo lắng khi con trai bị bệnh lúc bố đi vắng: “Bố đi vắng là cậu cả dỗi hờn, lăn ra ốm. Mấy hôm nữa xong việc bố về thăm em nhé".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-1-thang-lam-me-don-than-vo-cu-viet-anh-bat-luc-khi-thay-con-trai-gay-xop-vi-khong-an-uong-duoc-330146.html